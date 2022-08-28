網紅「師大數學哥」發文指殉職警活該 到案後遭送辦

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（中央社記者楊思瑞台南28日電）台南市2名警員22日遇襲殉職，網紅「師大數學哥」吳姓男子卻發文寫出「被砍死就是自己活該」等字句引發爭議，今天到案後被警方依妨害名譽等罪嫌函送檢方偵辦，2名殉職警員家屬也將提告。

自稱台師大數學系仇警大將軍的「師大數學哥」公然在網路發文，「不過就是死了2個警察，到底有什麼好難過」、「平常不積陰德，現在被砍死就是自己活該」等字句引發爭議，也讓台南市警方介入偵辦。

台南市政府第二分局副分局長李忠憲今天下午在南區殯儀館接受媒體聯訪表示，警方調查發現22歲吳姓男子根據這起襲警案的相關報導，在臉書（Facebook）發出情緒性文章，已涉及誹謗，吳男今天從北部南下，於下午4時左右到第二分局偵查隊接受偵訊後離開。

李忠憲指出，警方製作完筆錄後，以妨害公務、妨害名譽等罪嫌函送台南地檢署偵辦，2名殉職警員家屬也將提出相關告訴。

李忠憲表示，2名殉職警員所屬的第二分局民權派出所同仁近日情緒難免較為低落，台南市警局除隨時注意同仁們情緒，加強關懷幫助，並協請心理諮商師於適當時機進行心理撫慰，目前民權所勤務與人員調度仍保持正常運作。（編輯：陳仁華）1110828