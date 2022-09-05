台南殉職雙警告別式 蔡總統頒褒揚令：以你們為榮
2022/9/5 10:26（9/5 10:39 更新）
總統蔡英文（後左2）5日上午到台南市出席凃明誠、曹瑞傑2名殉職員警告別式，並頒發褒揚令，由殉職員警家屬代表受贈。（台南市警察局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年9月5日
（中央社記者楊思瑞台南5日電）台南市兩名員警凃明誠及曹瑞傑因公殉職，今天上午在台南市殯葬管理所景行廳舉行告別式，總統蔡英文出席頒贈褒揚令致詞表示，「明誠、瑞傑任務結束，我們永遠以你們為榮」。
蔡總統與行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇、警政署長黃明昭、台南市長黃偉哲等人都出席告別式，警方在家祭儀式後安排頒發褒揚令、楷模獎章、卓越市民、追晉巡官職務、覆蓋國旗及警旗等榮典，由兩名殉職員警家屬代表受贈。
蔡總統在頒發褒揚令後致詞表示，凃明誠及曹瑞傑執行勤務時因公殉職，各界感到不捨，今天以最沉重心情一起追思，感謝他們對守護社會治安的努力和貢獻，兩人面對歹徒襲擊，在生命最後一刻，即使身受重傷仍英勇對抗不法，奮力守護同事安全，這樣的表現讓全國人民為之動容。
蔡總統指出，警界痛失優秀人才是國家莫大損失，政府會持續改善警察執法制度、教育訓練及執行裝備，讓員警在必要時安心使用警械，維護執法尊嚴及人身安全，警械使用條例相關修法在立法院新會期開議後，將透過朝野共同努力，加速協商通過。
蔡總統說，政府也要通盤檢討外役監相關規定並列入優先法案，以強化社會安全網，她特要求內政部從優撫卹凃明誠及曹瑞傑家屬，務必好好照顧，給予最大協助與支持。
蔡總統表示，她要以總統身分告訴明誠與瑞傑，「你們的任務結束了，謝謝你們，我們永遠以你們為榮」。（編輯：陳仁華）1110905
總統蔡英文（前中）、行政院長蘇貞昌（前左）與台南市長黃偉哲（2排右2）等人5日上午前往台南市南區殯儀館景行廳，出席殉職員警告別式。中央社記者楊思瑞攝 111年9月5日
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