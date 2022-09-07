林信吾殺2警遭求處死刑 蔡清祥：支持求處極刑

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台南地檢署7日偵結凶嫌林信吾殺害警員凃明誠、曹瑞傑案，起訴林信吾並求處死刑。法務部長蔡清祥（圖）下午出席法務部媒體茶敘前受訪表示，支持檢察官依法起訴、求處極刑。中央社記者蕭博文攝 111年9月7日

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（中央社記者蕭博文台北7日電）台南地檢署今天偵結凶嫌林信吾殺害警員凃明誠、曹瑞傑案，起訴林信吾並求處死刑。法務部長蔡清祥表示，支持檢察官依法起訴、求處極刑，捍衛執法者的尊嚴。

蔡清祥下午出席法務部媒體茶敘前受訪時，做出上述表示。

台南市警局第二分局民權派出所36歲警員凃明誠及27歲警員曹瑞傑，8月22日上午11時許在安南區追查贓車時，遭人持刀攻擊，2人緊急送醫後傷重不治殉職。

專案小組8月23日凌晨在新竹市客運站逮捕明德外役監逃犯46歲林信吾，移送南檢，8月24日聲押獲准；殉職警員9月5日在台南市立殯儀館公祭，總統蔡英文出席頒贈褒揚令。

台南地檢署今天依殺人罪起訴林信吾，並建請法院判處死刑。（編輯：方沛清）1110907