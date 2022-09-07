更多編輯台推薦新聞：
影片／張育成雙喜臨門 大聯盟生涯百安出爐又開轟
運動

影片／張育成雙喜臨門 大聯盟生涯百安出爐又開轟

南極末日冰川消融快於預期 恐使海平面升逾1公尺危及4成地球人口
國際

南極末日冰川消融快於預期 恐使海平面升逾1公尺危及4成地球人口

影片／傘兵秦良丰用盡全身力氣學步車復健 父高興又不捨
政治

影片／傘兵秦良丰用盡全身力氣學步車復健 父高興又不捨

特拉斯內閣要職種族多元 無白人男性或將創英國歷史紀錄
國際

特拉斯內閣要職種族多元 無白人男性或將創英國歷史紀錄

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
私校退場專案輔導名單 再添和春技術學院明道大學環球科大
首頁 / 社會

林信吾殺2警遭求處死刑 蔡清祥：支持求處極刑

2022/9/7 16:37（9/7 16:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南地檢署7日偵結凶嫌林信吾殺害警員凃明誠、曹瑞傑案，起訴林信吾並求處死刑。法務部長蔡清祥（圖）下午出席法務部媒體茶敘前受訪表示，支持檢察官依法起訴、求處極刑。中央社記者蕭博文攝 111年9月7日
台南地檢署7日偵結凶嫌林信吾殺害警員凃明誠、曹瑞傑案，起訴林信吾並求處死刑。法務部長蔡清祥（圖）下午出席法務部媒體茶敘前受訪表示，支持檢察官依法起訴、求處極刑。中央社記者蕭博文攝 111年9月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博文台北7日電）台南地檢署今天偵結凶嫌林信吾殺害警員凃明誠、曹瑞傑案，起訴林信吾並求處死刑。法務部長蔡清祥表示，支持檢察官依法起訴、求處極刑，捍衛執法者的尊嚴。

蔡清祥下午出席法務部媒體茶敘前受訪時，做出上述表示。

台南市警局第二分局民權派出所36歲警員凃明誠及27歲警員曹瑞傑，8月22日上午11時許在安南區追查贓車時，遭人持刀攻擊，2人緊急送醫後傷重不治殉職。

專案小組8月23日凌晨在新竹市客運站逮捕明德外役監逃犯46歲林信吾，移送南檢，8月24日聲押獲准；殉職警員9月5日在台南市立殯儀館公祭，總統蔡英文出席頒贈褒揚令。

台南地檢署今天依殺人罪起訴林信吾，並建請法院判處死刑。（編輯：方沛清）1110907

林信吾
林信吾殺2警遭求處死刑 黃偉哲：符合人民期待 外役監脫逃案 高檢署赴台南、花蓮地檢署調查
蔡清祥
精進觀護業務 法務部舉辦在職訓練強化司法保護 打擊妨害綠能犯罪有功 2檢察官獲頒獎座
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族