台南殺警案林信吾一週前脫逃明德外役監 偷車遭鎖定

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（中央社記者楊思瑞台南23日電）台南市2名員警昨天查緝贓車時遭襲殉職，專案小組今天到新竹逮捕46歲凶嫌林信吾，警方查出林信吾因偷竊、強盜等案件入獄，約一週前從明德外役監逃獄，又偷車遭鎖定。

林信吾昨天在台南涉嫌偷竊機車，被警方鎖定車輛後，在台南市安南區面對員警查緝時攻擊員警並把警用槍彈帶走，犯案後將機車丟棄在安南區，改用其他交通工具南北竄逃，曾到新營區偷竊機車，持空氣槍到超商搶奪現金，搭車到高雄後再轉搭客軍到新竹，警方趁他下車疏於防備時上前壓制逮捕。

警方調查發現，林信吾曾在民國108年偷竊機車後，持空氣槍到超商搶奪現金遭判刑7年10月，刑期到2028年，原在台南市的明德外役監服刑，但約一週前脫逃。

警方發現，林信吾除了空氣槍還會帶水果刀等利刃，每次犯案都會製造斷點，此次犯案用的折疊刀在犯後丟棄，搶來的警用槍彈則在逃亡過程中隨身攜帶。

至於有媒體報導林信吾當過憲兵，台南市政府警察局長方仰寧上午接受媒體聯訪時表示，並未針對此事多做調查。（編輯：唐聲揚）1110823