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頭份國中新樓動土 蘇貞昌允追加補助5000餘萬元

2022/8/23 18:27（8/23 18:41 更新）
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苗栗縣頭份國中新建教學大樓工程流標多次後終於決標，23日舉行動土儀式，行政院長蘇貞昌（前右3）出席執鏟，並允諾追加補助新台幣5000餘萬元差額，1.7億元全數由中央支應。前左2為教育部長潘文忠、前右2為苗栗縣長徐耀昌。中央社記者管瑞平攝 111年8月23日
苗栗縣頭份國中新建教學大樓工程流標多次後終於決標，23日舉行動土儀式，行政院長蘇貞昌（前右3）出席執鏟，並允諾追加補助新台幣5000餘萬元差額，1.7億元全數由中央支應。前左2為教育部長潘文忠、前右2為苗栗縣長徐耀昌。中央社記者管瑞平攝 111年8月23日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣23日電）頭份國中新建教學大樓工程流標多次，預算從新台幣1.2億元追加到1.7億元後決標，今天舉行動土儀式，行政院長蘇貞昌出席允追加補助5000餘萬元差額，1.7億元全數由中央支應。

苗栗縣頭份國中早年為「縣立竹南中學頭份分部」，民國51年奉准獨立設校，原校舍位於頭份市中華路，98年遷校至中央路校區，近年因緊鄰竹南科學園區、頭份竹南運動公園、尚順育樂商圈，學區人口增加，校舍嚴重不足。

苗栗縣政府向中央爭取經費推動新建教學大樓計畫，蘇貞昌去年10月實地視察後，允諾全額補助工程經費，由教育部核定補助新台幣1億2286萬餘元。

苗栗縣政府工務處辦理工程招標，因原物料及工資價格飆漲，歷經4次流標，經檢討後提高預算金額達1億7736萬餘元，終於在7月間順利決標，今天舉行動土儀式。

蘇貞昌今天會同教育部長潘文忠出席。蘇貞昌致詞時表示，全國很多學校因少子化衝擊導致閒置教室，頭份國中卻是校舍不夠，有200多名學區內孩子需轉介他校就讀。

「窮不能窮教育，苦不能苦孩子」，蘇貞昌指出，期待學校不再因為教室不夠、明明在籍卻無法入校就讀。至於原核定補助的1.2億元，現在需求增加至1.7億元，還差5000多萬元，「我交代潘部長，不管多少錢，通通答應」。

蘇貞昌表示，全國3400多所國中、小學，行政院長出席動土典禮的很少見，他今天還是第2次出席，「每次到苗栗就知道，沒有帶著紅包不會受歡迎，而且紅包給一次不夠，下次來還要加碼」。

蘇貞昌說，上一次不只看校舍，也關心日後新校舍如何避免噪音干擾問題，還找了種樹專家提供諮詢，期許中央地方攜手為教育投入用心用力，造就人才。

苗栗縣政府工務處指出，頭份國中新建教學大樓工程規劃1棟3層樓建物，分層設置特教教室、資源班、圖書室、家政、理化、自然教室、器材室，以及音樂、美術、表藝教室等共計20間教室、廁所6間。

新建工程總樓地板面積2868.95平方公尺，屋頂留設太陽能光電系統，打造綠建築教學大樓，預計民國113年6月底完工。（編輯：戴光育）1110823

苗栗縣頭份國中新建教學大樓工程經多次流標，終於在7月決標，23日正式舉行動土典禮，預計民國113年6月底完工。中央社記者管瑞平攝 111年8月23日
苗栗縣頭份國中新建教學大樓工程經多次流標，終於在7月決標，23日正式舉行動土典禮，預計民國113年6月底完工。中央社記者管瑞平攝 111年8月23日
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