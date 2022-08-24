推動轉型正義會報9月下旬召開 6部會將交規劃

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（中央社記者賴于榛台北24日電）行政院人權及轉型正義處長賴俊兆今天表示，行政院長蘇貞昌日前已核定推動轉型正義會報設置要點，9月初將舉行會前會，首次會議9月下旬召開，屆時承接轉型正義業務的6部會須提出短中長期規劃。

促進轉型正義委員會5月底解散，相關業務由內政部、文化部、教育部、法務部、國發會、衛福部等6部會承接；另為延續推動轉型正義與統籌人權政策，行政院人權及轉型正義處6月底揭牌，首任處長賴俊兆積極籌備推動轉型正義會報設置要點，日前告一段落。

賴俊兆午間對中央社記者表示，推動轉型正義會報設置要點已經研擬完畢，日前獲蘇貞昌核定，會報召集人為蘇貞昌、督導的政務委員為羅秉成；預計9月初由羅秉成舉行會前會，蘇貞昌主持9月下旬的首次會議。

他說，屆時承接轉型正義業務的6部會須提出6月至9月的轉型正義業務初步成果，以及未來短、中、長期的規劃。

制度面部分，賴俊兆表示，首屆推動轉型會報為1年2次會，必要時候可以召開臨時會議；會報組織成員19人，其中9人為官方代表，包含召集人由行政院長兼任，副召集人為秘書長李孟諺，另還有羅秉成以及承接轉型正義任務的6部會首長代表。

民間專家學者部分共10人，賴俊兆表示，除專家學者外，有些委員也兼具受難者代表身分，目前聘派程序順利進行中；相關設置要點等資訊，預計9月中將透過行政院的任務編組網頁公開。

賴俊兆指出，由行政院長主持的會報會議雖然為1年2次會，但整體處理機制包含院長可指定成立專案小組，還有會前會，以及由人權處負責的工作會議，若有必要，依設置要點也可召開臨時會議。（編輯：蘇志宗）1110824