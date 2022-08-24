台日互惠放寬邊境管制？指揮中心下午2時說明

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（中央社記者陳婕翎台北24日電）全球進入後疫情時代，日本邊境管制擬放寬，入境者須提供PCR陰性報告的措施考慮取消，台日邊境管制是否互惠開放受關注，指揮中心今天下午2時記者會將說明疫情等相關事宜。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，昨天新增2萬6095例本土個案，中央流行疫情指揮中心分析，本週疫情會明顯上升，昨天新增個案數較上週同期上升13.9%，預估今天約2.6萬例左右，25日後會再下降；另外昨天新增死亡、中重症雙創新低。

隨著全國防疫策略逐漸從「清零」改變為「與病毒共存」，各國陸續放寬邊境管制。行政院長蘇貞昌日前接見日本「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員訪團時指出，台灣開放邊境、適時開放觀光客入境的日子將指日可待，將有助台日經濟及觀光發展，進一步促進雙方國民往來。

國內上週確診數約15萬例，是連續11週下降以來，首度回升，預計本週可能累計達16萬例，預估將上升10%。感染Omicron變異株後，不僅病毒量變高，也更容易透過空氣傳播，潛伏期也僅3天，比Delta變異株的5天更短，且發病前傳染力強，無法完全阻斷傳播。

COVID-19疫苗採購合約封存30年的依據爭議不斷，指揮中心首度公開疫苗採購金額，平均1劑花新台幣765元，強調「密」件只是公文保存形式，合約保密期限到就會公開，並沒有保密30年的問題。不過疫苗價格保密相關議題仍是記者會關注焦點。

根據指揮中心統計，今年1月至8月22日，本土輕症、無症狀個案累計499萬7163例、占99.54%，中症累計1萬2804例、占0.26%，重症累計1萬243例、占0.2%，其中死亡累計8819人。（編輯：張雅淨）1110824