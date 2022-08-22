古屋圭司見蘇貞昌 關注福島5縣農產、高鐵採購案

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北22日電）行政院長蘇貞昌今天接見日華議員懇談會長古屋圭司。古屋圭司說，支持台灣加入WHA與CPTPP，但福島5縣農產品還有部分問題，盼盡快完全解決；另外也盼政府從旁協助高鐵車廂採購案。

日本國會友台團體「日華議員懇談會」會長古屋圭司、日華懇事務局長木原稔今天抵台。蘇貞昌下午在行政院發言人羅秉成、國防部長邱國正、外交部次長俞大㵢等人陪同下接見訪團。

蘇貞昌致詞時說，日華懇談會長年促進台日關係友好，許多作為令人深深感動，例如當台灣疫情嚴峻時，推動日本送台灣疫苗，給台灣很大幫助；當台灣優良水果遭中國無理侵擾時，也發動日本可享用台灣鳳梨等水果，給農民很大溫暖。

蘇貞昌表示，已故的日本前首相安倍晉三任內對台灣極為友好，卸任後仍為台日關係極力奔走；安倍也說過台灣有事就是日本有事，種種作為都讓人深感佩服。對於安倍不幸離世，要表示感謝與懷念。

蘇貞昌說，日華懇3月通過的基本方針中，特別重視台海區域和平穩定，是真知灼見；也支持台灣加入世界衛生組織（WHO）、跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等國際組織，要表示肯定與感謝。

蘇貞昌指出，日本首相跟聯合國秘書長見面時表示強力譴責中國軍演，並希望能停止；中國軍機艦擾台，與日本的能源進口、產品出口有關，日本政府表示態度是非常必要的，避免中國片面破壞區域和平穩定。

蘇貞昌說，過去台日經貿互動重要，一起努力維護區域和平，兩國人民往來旅遊是全世界互動最頻繁的，隨著疫情過去，旅遊開放的日子即將到來，指揮中心已宣布調整入境旅客人數，相信很快兩國人民互動往來會再增加。

古屋圭司說，他與安倍擁有相同的政治理念，安倍在世時念茲在茲要加強台日關係，對台日共同擁有的普世價值必須合作，在外交戰略上才能因應政局變化；安倍提出的印太構想必須繼承下去，並用實際行動去實踐，才能告慰安倍在天之靈。

古屋圭司表示，最近中國軍事挑釁，對地區有極大威脅，日本反對這樣的作為，首相岸田文雄也對中國的舉措表達強烈反對、譴責；安倍名言稱台灣有事就是日本有事、等於日美同盟有事，他個人認為要銘刻在心，並連結理念相近國家，共同因應世局變化。

古屋圭司說，2年多前疫情初期，日本口罩相當缺乏，總統蔡英文立即捐贈200萬片口罩給日本，要再次對台灣表示感謝，印證台日關係是患難見真情。

古屋圭司指出，WHO憲章明確表示不該受政治任何影響，日華懇向來支持台灣加入世界衛生大會（WHA），因為這是攸關民眾健康、世界普遍性原則，台灣加入WHA是極為當然的事，過往台灣曾以觀察員身分加入過，現在中國的反對是毫無道理。

古屋圭司說，他個人、日華懇都贊同台灣加入CPTPP，過去福島5縣農產品不能進口到台灣，如鯁在喉，在蔡總統領導下問題已獲得解決；但5縣農產品還有部分問題還沒解決，希望能盡快完全解決。

古屋圭司表示，兩國間還有一些課題，但台日有深厚的信賴關係，相信都能集思廣益、迎刃而解。他也提到，高鐵車廂採購案雖是民間企業協商問題，但現在到了要做決定的時刻，台灣高鐵是台日合作最具體的象徵，希望相關人士、政府部門能從旁協助，給予輔導以順利解決，日方願提供技術給台灣。

古屋圭司指出，最近美國國會及官員絡繹不絕來台，說明大家都關注台海和平穩定，對共享自由、民主基本價值的國家，絕不容許受到外來侵犯；日本跟台灣沒有正式外交關係，日華懇扮演重要角色，目前有跨黨派260位國會議員參加，為了台海和平穩定、堅守兩國信賴關係、厚重情誼能更上層樓，他身為會長將全力推動、協助。（編輯：林興盟）1110822

日本國會友台團體「日華議員懇談會」會長古屋圭司（圖）等人來台訪問，22日前往拜會行政院長蘇貞昌並致詞。中央社記者謝佳璋攝 111年8月22日