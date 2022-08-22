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蘇貞昌：在疫情可控範圍下 適時調整邊境管制措施

2022/8/22 11:37（8/22 12:11 更新）
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行政院長蘇貞昌22日召開擴大防疫會議，討論國內外疫情發展情形及評估、邊境開放現況以及成人與兒童疫苗施打情況等議題。（行政院提供）中央社記者謝佳珍傳真 111年8月22日
行政院長蘇貞昌22日召開擴大防疫會議，討論國內外疫情發展情形及評估、邊境開放現況以及成人與兒童疫苗施打情況等議題。（行政院提供）中央社記者謝佳珍傳真 111年8月22日
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（中央社台北22日電）行政院長蘇貞昌今天表示，暑假將近尾聲，旅外國人及境外生返台及來台需求有略增趨勢，請指揮中心與交通部持續盤整機場及防疫旅館量能，在疫情可控制的範圍下，適時調整邊境管制措施。

蘇貞昌上午召開擴大防疫會議，討論國內外疫情發展情形及評估、邊境開放現況以及成人與兒童疫苗施打情況等議題。

行政院會後透過新聞稿轉述，蘇貞昌表示，下週起各校陸續開學，學童也即將回到校園生活，請教育部及衛福部汲取過去配合經驗，與地方政府通力合作，針對學生疫苗施打作業及期程進行規劃與安排，藉由事前妥適準備，在開學後即能對家長進行說明以及意願調查，並按照調查結果完成配發及訓練作業，藉由明白告知、準備周全，以達到全國同步、有效施打，並藉此提升學童保護力。

蘇貞昌指出，如指揮中心所預期，週邊國家疫情略有升溫後，國內疫情在北部地區也有增加，不過目前相關疫情發展趨勢皆在預估範圍之中，有鑑於暑假將近尾聲，旅外國人及境外生返台及來台需求有略增趨勢，請指揮中心與交通部持續盤整機場及防疫旅館量能，在疫情可控制的範圍下，適時調整邊境管制措施。

指揮中心表示，全球疫情緩降，惟各國因檢測量縮減而可能低估病例數，另值暑假旅遊期間，國際傳播風險升高，BA.5變異株為全球主流株，佔比約74%，需持續追蹤並密切監測國際間變異株的演變。

指揮中心說，國內疫情目前仍處社區流行階段，全國新增病例略為回升，8月15日至21日新增本土病例數較8月8日至14日當週上升2.9%，此外，入境採陽性率持平，上週（8月15日至20日）整體採檢陽性率為3.78%。另各區門診上呼吸道感染就診人次近期呈上升趨勢等因素，國內各項防疫措施仍有必要維持，並需持續密切監測疫情回升速度。（編輯：翟思嘉）1110822

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