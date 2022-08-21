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余苑綺癌逝 蘇貞昌勸余天「放她好好的走也是解脫」

2022/8/21 20:18（8/21 20:41 更新）
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立委余天女兒余苑綺罹癌逝世，行政院長蘇貞昌（前中）21日表示，此時的父母是最難過的，他告訴余天大哥，「放她好好的走也是解脫」。中央社記者王鴻國攝 111年8月21日
立委余天女兒余苑綺罹癌逝世，行政院長蘇貞昌（前中）21日表示，此時的父母是最難過的，他告訴余天大哥，「放她好好的走也是解脫」。中央社記者王鴻國攝 111年8月21日
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（中央社記者王鴻國新北21日電）立委余天女兒余苑綺罹癌逝世，行政院長蘇貞昌受訪時表示，此時的父母是最難過的，他告訴余天大哥，「放她好好的走也是解脫」；林佳龍也表達不捨同悲，請余天好好保重。

蘇貞昌和民進黨新北市長參選人林佳龍今晚到新北市工商展覽中心參加秉友會活動。蘇貞昌接受媒體聯訪時針對余天女兒余苑綺癌逝一事表示，剛跟余天通電話，「他當然非常、非常難過，特別請他一定要保重、亞萍也要保重」。

蘇貞昌表示，「我們知道做父母碰到這樣的情形是最難過的，不過我也告訴余天大哥，這種時候放她好好的走其實也是一個解脫」，余天聽進去了。蘇貞昌也特別鼓勵余天，一定要更堅強，因為余天的責任更重了，還要照顧孫子等等，請大家多給他關心。

林佳龍表示，剛剛有通電話，余天真的很悲傷，「我們除了表達不捨同悲，也請余天要保重身體」。余天還是像自己的大哥關心他的選舉，「我請他放心，我一定會全力以赴」。（編輯：方沛清）1110821

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立委余天女兒余苑綺罹癌逝世，民進黨新北市長參選人林佳龍（前左）21日表達不捨同悲，請余天好好保重。中央社記者王鴻國攝 111年8月21日
立委余天女兒余苑綺罹癌逝世，民進黨新北市長參選人林佳龍（前左）21日表達不捨同悲，請余天好好保重。中央社記者王鴻國攝 111年8月21日
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