出席國務青營 蘇貞昌：民進黨沒有放棄價值

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（中央社記者賴于榛台北20日電）行政院長蘇貞昌今天出席民進黨「2022國務青旗艦營」，細數租金補貼、育兒津貼等施政，勉勵成員除了理想外，更要知道怎麼做好事情，並鼓勵大家不要放棄心中價值，「理想熱情不減就是青春」。

「國務青」是民進黨培育青年的活動，民進黨今天發布新聞稿指出，「2022國務青旗艦營」第2天課程邀請蘇貞昌分享施政成果。蘇貞昌勉勵國務青學員，不只要有理想，更要知道怎麼把事情做好，所有的國務都是從這樣開始。

蘇貞昌細數包括300億租金補貼、年年調升基本工資等政策，強調蔡政府是「最支持年輕人的政府」。

「當家才知柴米貴」，他說，政策推動都需花錢，幸好政府掌握投資契機，去年經濟成長率創下11年來最高，財政賸餘達到新台幣2500億元，才能加薪、減稅、增福利，還可以還債1200億元，成為20年來還債最多的政府。

蘇貞昌期許年輕世代不但要有理想，更要知道怎麼把事情做好，做到的過程並不簡單，方方面面都要顧到。

他也表示，民進黨一路走來不簡單，始終沒有放棄價值、沒有失去勇氣，「我們炙熱依舊，我們依然青春，只要心中理想熱情不減，就是青春。」（編輯：林興盟）1110820