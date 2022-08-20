國漫館議題 文化部：請中市檢討為何2場址未點交

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（中央社記者王寶兒台北20日電）台中市長盧秀燕今天說，針對國漫物館規劃，盼行政院長蘇貞昌支持閣員。文化部長李永得回應，「盧市長發言與事實不符」，請中市府檢討為何未能協調2處場址取得點交予文化部。

李永得透過文化部新聞稿表示，請台中市政府應檢討為何未能積極協調2處場址取得並點交予文化部，以致漫博館整體規劃至今無法具體落實。

文化部補充，文化部於2020年擇定台中市政府所提7建議場地中的「帝國製糖廠台中營業所」及「新民街倉庫群」等2處，為國家漫畫博物館設置地點，主要考量場地適宜，且台中市政府聲稱2處皆可順利取得使用。

文化部表示，但待擇定後，台中市政府卻又表示，「帝國製糖廠台中營業所」尚有委外合約，須至2024年始能交由文化部運用；「新民街倉庫群」則因產權問題，移交時程遲未能定案。

為回應外界期待並加速推動期程，文化部表示，經審慎評估後，擴大為國家動漫博物館方向，採一核心多據點模式，規劃以動漫內容為核心，串連「帝國製糖廠台中營業所」、文化部台中文資園區，以及國立台灣歷史博物館典藏研究能量等，而主要場址仍位於台中市。

近日外界頻傳國家漫畫博物館位址恐生變，文化部強調，蘇貞昌對於漫博館規劃予以全力支持，並公開對外表示，請文化部審慎評估漫博館留在台中的可行性。（編輯：管中維）1110820