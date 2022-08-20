疫苗採購機密封存 蘇貞昌：商業作為、正常運作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中20日電）國民黨立法院黨團質疑疫苗採購合約機密封存。行政院長蘇貞昌今天表示，疫苗購買並不簡單，各國都在搶疫苗，相關的契約訂定都有商業上的作為，本來就是正常的運作。

國民黨立法院黨團日前召開記者會，質疑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗合約封存30年。蘇貞昌今天到台中市永安宮參拜祈福，會前，他接受媒體聯訪，關於國民黨批評疫苗採購價、會議資料是機密封存不合理。

蘇貞昌表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情突然爆發，肆虐全球，當時各國都在搶疫苗，疫苗的購買並不簡單，相關的契約訂定都有其商業上的作為，以及各國都在搶疫苗中，有必要來爭取，這是正常的運作。

蘇貞昌指出，台灣在疫苗的爭取上不落人後，對國人疫苗的保護也一向足夠，非常感謝國人都能認真施打疫苗，現在國外的疫情還有變化，又有新的疫苗進來，請國人同胞都能夠來打疫苗，以及父母為自己的年幼子女打疫苗，增加保護力。

媒體詢問關於有網紅控訴杜拜辦事處拒發臨時護照給受困的台人，外交部先反駁後又感謝，只有說謝謝，是否應該要先道歉，未來的外館是否有一套協助的標準程序。

蘇貞昌表示，無論是在國內或國外的國人，政府非常認真照顧，而在國外的國人同胞，也會傾一切力量，大家一起給予溫暖，必要時給予協助。感謝各方一起盡力，做法如果還有未精進或意見有不同之處，大家都可以盡力溝通，誠摯感謝各方盡力來幫忙。（編輯：謝雅竹）1110820