第二屆綠色餐飲頒17獎 Plants植素餐廳獲最大獎

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（中央社記者楊淑閔台北19日電）「綠色餐飲指南」今天舉辦「第二屆綠色餐飲年會暨頒獎典禮」，共32家餐廳拿下17項大獎，年度大獎由使用各地有機、友善農產的Plants植素餐廳獲得。

綠色餐飲指南（GDG）指出，Plants植素餐廳能獲頒年度綠餐聖杯GDG年度大獎，是因為使用台灣各地有機、友善小農農產，並降低所有一次性耗材的使用、提供無包裝商品、販售店內所用的優質好農產及產品，還在社群宣傳在地食材與小農，強化綠色餐飲教育，不只餐點用心，幾乎全方位實踐綠色餐飲。

「年度最佳營運獎」則由米其林星級主廚簡天才經營的「Thomas Chien天才餐飲事業集團」獲選，此集團在高雄經營逾10年，前後開設法式餐廳、歐式料理、烘焙坊、Pizza餐廳，目前共有4間餐廳、3間烘焙門市。近2年疫情使得經營艱困，仍在今年3月開新店，結合Pizza和烘焙坊，首重團隊成長、長久經營的承諾。

以上兩大獎項都由行政院長蘇貞昌頒發。蘇貞昌說，綠色餐飲指南的「綠食宣言」與今年甫上路的食農教育法六大方針不謀而合，而綠色餐廳更是食農教育法的重要實踐場域、關鍵力量，期待看見更多政府機關、企業、校園餐廳也能符合並加入綠色餐飲指南陣容，促進淨零碳排、邁向國際飲食農業永續大國。

蘇貞昌並與農委會主委陳吉仲在每家綠色餐廳內都會懸掛的綠食宣言巨幅版布旗上簽名，接著與現場來賓合影，見證永續飲食發展的推動。

陳吉仲說，國內有機友善耕地面積要達到4萬5000公頃，目前已有1萬8000公頃，消費者從吃做起，就可以促進農業落實永續。

綠色餐廳以六大綠食宣言為原則，包括優先採用有機友善食材、優先採用當地當令食材、遵循永續生態及海洋原則、減少添加物使用、提供蔬食餐點選項、減少資源耗損與浪費。

另外15項獲獎者包含年度最佳主廚：張文騰（三時之聚-彰化武德殿）。最佳有機友善食材獎：「呷米蔬食/素食餐廳、禾豐田食、均食堂、一簞食。最佳在地食材運用獎：北區島嶼法式海鮮、中區許愿、南區灣村麵包工作室、東區南島部落咖啡。

最佳自製食材運用獎：北區拾穗 Kitchen&Backery、中區Enrich restaurant & cafe、南區龜時間、東區南澳好糧食堂。最佳綠食推動獎：樹合苑。最友善員工獎：禾乃川國產豆製所。最佳包材設計獎：江山藝改所。最友善社區獎：大山北月。最佳全食料理獎：糖果廚房。

最佳社會公益獎：V Di JA。最佳綠色空間獎：頭城農場-綠廚房。友善食材尋根獎：三玉號。最挺在地小農獎：Cafe Chat Leopard 豹紋喵喵、上下游基地、村家味、深溝共同店。消費者最愛餐廳：東雅小廚、山東餃子牛肉麵館、東香台菜海味料理、花愛現小酒館。最有潛力新餐廳：於悅早午餐 Brunch in happy。（編輯：管中維）1110819