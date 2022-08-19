數位中介法暫緩公聽會 政院：仍需多方溝通 蘇貞昌出手踩煞車

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（中央社記者賴于榛台北19日電）NCC近日舉行數位中介服務法草案公聽會引起爭議，政院官員今天表示，數位中介法原是為了避免違法內容在數位平台等擴散，但各界疑慮仍深，需多方溝通，院長蘇貞昌定調修法先踩煞車。

蘇貞昌下午出席2022第二屆綠色餐飲年會暨頒獎典禮前受訪時說，堅持言論自由價值，但民眾也因假訊息受害無數，如何在實務作業上做到最好，需要各方多溝通。

他說，如果在實務面、操作面還有不及，或者需要再溝通部分，請相關部會要積極溝通，必須等到大家都能接受時，再繼續進行。

政院官員下午對中央社記者表示，院長意思已經很清楚，數位中介法修法就是要踩煞車，待各界都同意才實施。

他表示，數位中介法原是為避免私密影像、造謠假訊息等違法內容在數位平台擴散，但經過近日公聽會溝通，各界疑慮仍深，尚需多方溝通，因此蘇貞昌決定先擋下來。

NCC6月底公布數位中介服務法草案，經過近日3場公聽會後，除平台業者擔心侵害言論自由、影響產業發展，實務上難以遵循，網路上反彈聲浪也不止，NCC傍晚臨時宣布，暫緩辦理原訂8月25日的草案公聽會，等各界意見釐清後再行辦理。（編輯：林淑媛）1110819