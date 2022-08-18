NCC提中介法草案 業者憂把關內容須承擔求償風險

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（中央社記者蘇思云台北18日電）NCC提出數位中介服務法草案，今天進入第3場說明會，由於中介法要求平台業者管制違法內容，不過與會業者擔憂，實務操作很難第一時間判斷是否為違法內容，為避免挨罰，可能會針對爭議貼文一律刪文，並承擔刪文後用戶求償風險。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行數位中介服務法（中介法）公開說明會，邀請資訊儲存服務及線上平台服務業者與公協會，發言相對前幾場明顯踴躍，多數業者對草案條文、規管範圍認為不夠清楚，質疑可能被納管還不自知，技術執行上也有困難。

巴哈姆特副執行長陳建仁指出，巴哈姆特作為台灣原生社群平台，草案中雖有免責條款，平台業者除了公共安全、國安議題可能容易判斷外，針對私權、著作權、誹謗議題，業者無法第一時間判斷，可能會一律刪文以求免責，並承擔遭到求償的風險。

陳建仁以論文為例，如果有平台使用者張貼內容指出某個候選人論文涉抄襲，或者同時間有另一位使用者說該候選人論文是原創，「貼文可能涉誹謗，平台要不要刪文，但若刪除一方，平台有可能要負擔另一方賠償損失」。

陳建仁也擔心，任何人都可以跟平台提出檢舉通知，恐會遭到有心人士濫用。

台灣連線公共事務部資深總監許惠嵐指出，LINE提供服務類型非常多元，必須了解定義才能評估法遵成本，如果私人通訊對話都要放到中介法條款範圍做加註警示等，在言論自由、憲法隱私權保障上會有問題，且違反國際趨勢。此外，資料調閱上的要求，如果沒有救濟程序，可能對個資產生傷害。

台灣網路暨電子商務產業發展協會（TiEA）監事曾更瑩指出，TiEA才剛跟準數位發展部部長唐鳳交換意見，但現在面臨另一個主管機關踩煞車局面，台灣在政治經濟、市場力量上都跟歐盟不同，建議對市場做更深入調查。

曾更瑩指出，台灣電子商務發展成熟，也有非常多的模式，是否都適用草案，定義應該更清楚，如果平台服務跟言論沒有相關，不一定要納入管理，舉例來說，線上叫車平台也符合草案定義，但如果納管，沒有太大意義。

NCC綜合規劃處科長劉佳琪回應，相關平台言論還是要回到服務使用條款去看，論文例子是不是真假、還是回到法院判決，這部分不會對網路言論做相關限制。

此外，劉佳琪說明，草案主要是遏止違法內容透過網路擴散，是否納入管理關鍵要看公司的服務營運模式、而非針對公司旗下服務全面管理。

劉佳琪回應，網路技術目前一直在改變，LINE提到技術上可能無法做加註警示，未來這部分會檢討、並公告做排除。（編輯：潘羿菁）1110818