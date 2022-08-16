NCC中介法加註警語條款歧見大 專家質疑形同貼黃標

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NCC於16日舉行數位中介服務法公開說明會，邀請公民團體與專家學者表達意見，部分團體代表建議草案中加註警語作法形同「貼黃標」，在現行網路使用者來看恐怕難以接受。中央社記者蘇思云攝 111年8月16日

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（中央社記者蘇思云台北16日電）NCC提出數位中介服務法，其中規範主管機關有條件針對網路平台的違法內容加註警語。台灣人權促進會建議刪除加註警語；台灣匯流研究學會籌備會認為，警語形同貼「黃標」，很難符合多方治理原則。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天召開數位中介服務法（中介法）草案第2場公開說明會，主要邀請公民團體與專家學者與會表達意見。

草案中相關主管機關若發現有內容違反既有法律規定，同時在法院核發資訊限制令前，可要求平台針對不實訊息且違法內容暫時加註警語。

台灣人權促進會數位人權專員周冠汝指出，草案說加註警語作法是參考歐盟2018年修訂視聽媒體服務指令，但查詢後發現，歐盟指令主要是針對種族仇恨言論、暴力言論等，且建議是提高媒體識讀能力，加註警語是新加坡法規才有相關規範，但受到公民社會詬病多時。

周冠汝指出，過去社會秩序維護法在謠言偵辦上，也可能讓行政權力過大，恐對社會信任產生重大衝擊，實際上作用法明確性也是一大挑戰，建議刪除加註警語權利。

周冠汝指出，草案在資料保存上應該設定期限，不要讓各法規有不同狀況。此外，草案中要求業者自律、知道違法內容要下架，但現在台灣的數位平台業者也可能因為避免開罰、大量刪除可能內容，或是降低排序等，希望NCC針對平台錯誤刪除內容資訊、降低排序等行為，應該提供對人權影響的衝擊評估報告以供參考。

台灣匯流研究學會籌備會副理事長何吉森指出，檢視草案發現NCC說的網路治理精神跟公私治理似乎沒有真正落實，只是口號。加註警示好意雖然是一種提醒、或希望多方了解資訊，但對現行網路使用者來說，「貼黃標」舉動很難符合所謂多方治理原則。

外界關注草案中規劃捐助新台幣25億元成立專責機構，何吉森指出，如果是公設財團法人，未來在行政業務、審計督導上也要去立法院報告，行政、立法介入可能性很高，質疑如何做到真正由下而上的網路治理。

公民參與媒體改造聯盟召集人林月琴表示，NCC先前說明專責機構是「放大版的iWIN機制」，但沒有申訴處理機制，跟iWIN相差很多，質疑專責機構只有處理政府快速通知服務、傳達法院資訊限制令等。

NCC綜合規劃處科長劉佳琪回應，草案設計加註警示功能時，主要仿效現在平台業者方式，讓使用者轉發訊息時多想一下，加註警示確實引發各界討論，未來會持續修正，讓加註警示是呈現中立性質。

劉佳琪指出，平台過度刪除資訊部分，其實就有設計在平台內、外部機制，還有使用者行政救濟等，刪除資料也會刊登在資料庫、平台也要定期提供透明度報告，希望透過這些機制，平衡平台刪除過多內容的風險。

NCC綜合規劃處處長王德威解釋，草案參考歐盟數位服務法（DSA），但DSA也要等到法律通過後一定期間後才會實施，其中牽涉到的技術、實施可行性都需要協調，歐盟有相關協調機制，但台灣目前缺乏這類協調機制，專責機構上，就是希望作為多方治理平台，作為協調機制的角色。（編輯：潘羿菁）1110816