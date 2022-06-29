NCC推數位中介服務法 業界肯定內容判定回歸各部會

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（中央社記者江明晏台北29日電）NCC今天通過數位中介服務法草案，業界人士表示，除了可確保網路服務不被濫用，肯定「內容是否違法仍要回到實體主管部會做認定」的機制，盼避免政府權力大過法院，免除干涉網路言論自由疑慮。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天通過數位中介服務法草案，規劃規管5大類平台，其中如Meta（臉書）、YouTube等有效使用者230萬以上的平台，可能被納入指定線上平台服務提供者；若違反單一義務，最高可開罰新台幣1000萬元。

對此，臉書、YouTube暫時沒有正式回應。

業界人士指出，網路成為現今主要的傳播媒介和社會溝通方式，身為重要性平台的「中介者」，在內容匯聚、散布及獲取上扮演的關鍵角色，是近來世界各國法制研議規管的焦點，台灣目前也跟進，算是應時代所趨的必要作為。

數位中介服務法規範對象主要分成5大類，其中較受矚目的是第4類與第5類。

第4類是線上平台服務提供者，像是Dcard、奇摩拍賣、YouTube、臉書等，第5類是「指定線上平台服務提供者」，將會被要求負擔最多義務，由於對社會影響力最大，初步規劃是針對有效使用者230萬以上的平台，預期臉書、YouTube應該都屬於此類。

業界人士說明，草案規定的方向包括，負擔義務有內部及外部的異議機制、認證舉報者、賣方資訊揭露、加重透明度報告、線上廣告揭露廣告標示、決定廣告投放參數等，以及風險評估與獨立稽核等，可以確保網路服務不被濫用，先前令人擔憂限制網路言論自由的部分，NCC這次透過「回歸各部會，並交由法院判定」的機制，能避免「政府權力大過於法院」的情形，也就是透過司法的獨立性來打擊假訊息，避免政府管理網路平台出現濫權行為。

如同NCC強調，草案主要精神是建立自由、安全及可信賴的數位環境，引入多方利害關係人共同維護網路環境。NCC不會認定哪些是違法內容，內容是否違法仍要回到實體主管部會做認定，像是疫情資訊可能是衛福部所管。

另一方面，這幾年來，有許多業者透過非傳統電商方式賣商品，例如在臉書上直播銷售，由於缺乏法源依據管理，藉法律漏洞賺錢，卻沒有盡到該盡的義務，期望草案的方向能杜絕相關事宜。

Meta亞太區公共政策副總裁密爾納（Simon Milner）先前曾投書媒體表示，台灣的公民社會長期以來扮演重要角色，在打擊不實訊息上，源於公民、政府公部門與企業建立三方互信的合作關係，可推展至網路內容管理上，成為全球網路治理的典範。

他認為，最重要的是確保公民社會在網路治理架構上發揮影響力，積極監督網路平台與政府單位，一方面提升企業的問責性、督促平台降低有害內容造成的負面影響，另一方面權衡政府執法的準則如何堅守民主社會的言論自由，避免因過度執法而破壞三方平衡，甚或傾向於威權主義，在涉及基本民主價值的議題時，不認同私人企業或政府單位單獨做出過多的決策。

至於立法上路後，對社群使用者可能帶來的影響，業界人士表示，台灣有超過80%的人口均有行動上網的習慣，大部分黏著在IG、YT、FB、LINE等社群軟體，台灣人的社會與生活和這些境外軟體密不可分，因此形式上不會有太大的改變，但期盼在原先仰賴企業以「自律」為主的打擊假訊息行動上，能產生更積極的作用。（編輯：張均懋）1110629