數位中介法暫緩公聽會 蘇貞昌：民主成熟運作過程

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行政院長蘇貞昌（前左4）、民進黨台中市長參選人、立法院副院長蔡其昌（前左3）、民進黨立委張廖萬堅（前左2）、何欣純（前左1）與民進黨台中市議員陳淑華（前右2）等20日前往台中市永安宮參拜祈福。中央社記者趙麗妍攝 111年8月20日

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（中央社記者趙麗妍台中20日電）數位中介服務法草案公聽會引起爭議，行政院長蘇貞昌今天表示，研擬法案辦公聽會，讓各界表示意見，實務面有待進一步精緻化，可好好溝通，這是民主成熟運作的過程。

NCC近日舉行數位中介服務法草案公聽會引起爭議，政院官員表示，數位中介法原是為了避免違法內容在數位平台等擴散，但各界疑慮仍深，需多方溝通，蘇貞昌定調修法先踩煞車。

蘇貞昌今天到台中市永安宮參拜祈福，會前接受媒體訪問，關於外界質疑數位中介法是沒收言論自由。

蘇貞昌表示，任何的立法過程，從研擬到送至立法院，都必須要有相關當事人、業者以及各界的意見請教、傾聽，而相關部會在研擬法案的時候，就辦公聽會，來讓利害關係人、業者以及各界表示意見，這中間本來就會有利害的不同，見仁見智。

蘇貞昌說，如果在實務面、技術面還有待更進一步精緻化，或意見有待溝通，本來就可以好好地再來進行，這是民主成熟運作的過程，也尊重各部會的運作，也請各界繼續指教。（編輯：黃世雅）1110820