中介法恐讓PTT關站？ NCC考慮免除或減輕義務

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網路論壇業者批踢踢憂心，若未來遭中介法納為指定線上平台等同被迫關站，引起外界關注。（圖取自facebook.com/PttTW）

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（中央社記者蘇思云台北19日電）網路論壇業者批踢踢憂心，若未來遭中介法納為指定線上平台等同被迫關站，引起外界關注，NCC今天表示，數位中介法草案仍在研析調整，將針對部分非營利、小型業者考量免除或減輕義務。

國家通訊傳播委員會（NCC）近期舉辦3場數位中介服務法（中介法）草案公開說明會，預計24日還會召開一場公聽會。不過昨天第3場說明會，遭到多數業者質疑草案條文、規管範圍不夠清楚，技術執行有困難，其中，批踢踢代表更提到，一旦被納管「跟命令我們關站相去不遠」。

NCC今天發布新聞稿強調，各界批評都會詳盡研析，調整草案文字與架構，並持續與外界溝通。

對於個別業者希望善盡社會責任，但因營運成本導致難以配合草案義務等意見，NCC表示將充分考慮，一起檢討。另外，針對部分非營利、較小型的業者，也考量免除或減輕其義務。

此外，部分網路論壇業者擔心，像是候選人論文是否涉抄襲的個人貼文，對業者來說難以第一時間判斷真偽，恐怕會「一律刪除」以免被罰最高新台幣500萬元罰鍰。

NCC官員今天告訴中央社記者，不同類型業者負擔義務有別，但是，如果針對移除違法內容部分，主要對應到草案第54條，其中提到未配合資訊限制令、未配合緊急資訊限制令辦理移除違法內容，最高可罰5到50萬元罰緩。

官員強調，資訊限制令有一定程序跟條件，第一是相關部會的作用法要有規範不能傳播不實訊息，類似條文包括在糧食管理法、農產品市場交易法、傳染病防治法等，並不是每個作用法都有；第二是機關要向法院聲請核發資訊限制令或緊急私訊限制令，程序上須經過法院裁定後才能執行。（編輯：潘羿菁）1110819