蘇貞昌：政府營救柬埔寨受騙台人 籲莫以此作秀

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（中央社記者楊淑閔台北19日電）柬埔寨打工詐騙頻傳，行政院長蘇貞昌今天表示，受害國家、人民很多，跟「一帶一路」有關，政府正盡力營救台灣民眾，不應藉此作秀。

蘇貞昌出席第二屆綠色餐飲頒獎活動，接受媒體聯訪時做上述表示。

蘇貞昌說，柬埔寨的情形，受害國家人民很多，就是一帶一路所帶來當地發展暴起暴落跟犯罪因子，也就是說有博弈集團在當地操作種種非法活動所致，國人因為有國內有幫派和國外犯罪集團內外接應而受害。

他表示，所以政府就是下決心要打擊黑道幫派、人蛇集團，盡心盡力營救國人，一方面聯合國外相關國家和相關人士營救國人之外，政府也已經破獲許多幫派及人蛇集團，已經裁定收押，同時對相關可能受害的國人大聲呼籲，希望大家提高警覺、不要受騙上當。

他重申，至於有人藉此機會炒作、作秀都非常不該，犯罪被害人是刑案重要證人，執法機關基於了解案情、疫情防疫需要，必須辦案辦理，竟有立委出面阻撓，非常不應該，呼籲大家應該一起對犯罪聯合打擊，不應該阻撓警方辦案及保護國人，並且也不應該阻撓防疫作為。

此外，國家通訊傳播委員會（NCC）日前公告數位中介服務法（中介法）草案，引發關注。蘇貞昌說，言論自由是堅持的價值，而假訊息受害民眾無數，如何在實務作業上怎麼做到最好，需要各方多多溝通；如果實務面、操作面還有不及，需再溝通，都請相關部會積極溝通，要等到做到大家都能夠接受，再來進行。

各界關注防疫開放邊境的時程規劃，蘇貞昌指出，政府對於開放邊境，一直都做好準備，不過因為最近周邊國家疫情升溫，從國外發生的路徑研判，這幾週可能國內的疫情也會漸漸升溫，且政府對於相關防疫作為還是非常謹慎小心，必須在各方都能放心，才會逐步開放。

他並說，「不過會往這（開放）方向走，是一定要的」，而重要的是，台灣內部的防疫比起周邊和國外的疫情，顯然已經和緩許多，「如果國外不讓人擔心，我們當然會更快開放邊境」。（編輯：管中維）1110819