蘇貞昌：維持半導體領先地位 加大加碼加快發展

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（中央社記者賴于榛台北18日電）行政院長蘇貞昌今天表示，半導體攸關世界各國國家安全和經濟安全，為了維持台灣的半導體產業領先地位，務必要加大、加碼、加快發展，才能在世界持續占有關鍵地位。

經濟部今天在行政院會報告「鞏固全球半導體產業韌性-台灣競爭優勢與策略」，行政院發言人羅秉成主持政院會後記者會時轉述，蘇貞昌說，晶片是當代許多重要科技產品的核心，從手機到尖端武器，皆需晶片驅動，甚至曾被視為當代能左右國際政治關係的重要籌碼。

蘇貞昌表示，半導體產業已不僅是支撐全球數位經濟發展的基石，該產業的興盛與技術領先，更攸關世界各國國家安全和經濟安全，戰略地位可見一斑。

他說，近年來全球主要國家為增加半導體供應鏈的安全與競爭力，無不紛紛提出鉅額的激勵政策，美國、歐盟、日本及韓國等都提出相關法案或是激勵策略。

蘇貞昌說，台灣半導體產業起步早，具備專業分工與群聚效應等優勢，穩居領先地位，去年台灣半導體產業的產值，超過新台幣4兆元，居全球第2位，且供應鏈完整，在IC設計、晶圓代工、IC封測等，都是全球數一數二。

疫情爆發後，世界各國去年面臨半導體晶片短缺，蘇貞昌表示，這凸顯台灣在供應鏈上的重要性，也彰顯台灣半導體產業歷經長年投入研發、營運改善與客戶經營等優勢，台灣的民主法制體制，也向各國證明台灣是一個值得信賴的合作夥伴。

他說，為進一步維持與擴大半導體產業優勢，總統蔡英文指示要將台灣打造成為「半導體先進製程中心」，積極協助滿足產業需求，引進更多外商來台投資，完善台灣供應鏈。

蘇貞昌表示，台灣的努力與成果讓世界各國有所警覺，為了保持領先，務必加大、加碼、加快投入與發展，才能在世界持續占有關鍵地位。（編輯：翟思嘉）1110818