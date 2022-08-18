蘇貞昌：感謝國軍保家衛國 外交部為台灣發聲

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（中央社記者賴于榛台北18日電）中共日前在台灣周遭海空域軍演，行政院長蘇貞昌今天感謝國防部長邱國正領導國軍保家衛國，以及外交部長吳釗燮與多位駐外使節接受國際媒體專訪，為台灣發聲、說明台灣的處境。

中共日前在台灣周遭海空域軍演，引發國際關注。行政院發言人羅秉成今天主持行政院會後記者會時轉述，蘇貞昌說，中國軍事威嚇台灣，感謝邱國正率領國軍抵禦外部侵擾，保家衛國。

蘇貞昌表示，外交部長吳釗燮領導下，多個外館、駐外代表把握機會為台灣發聲，他非常感謝。

蘇貞昌說，各國媒體紛紛專訪台灣駐外代表，包括駐美代表蕭美琴、駐法代表吳志中和駐德代表謝志偉，都用流利的外語說明台灣處境、為台灣發聲；蕭美琴更密集接受5家媒體專訪，內容精要，所用的例子也淺顯易懂。

蘇貞昌表示，對比中國駐法國大使盧沙野說，台灣是中國一部分，「有一天要再教育台灣人民」，相信法國人聽完後、再看吳志中的專訪，感受會有所不同。（編輯：蘇志宗）1110818