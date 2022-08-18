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遏止改造槍枝 蘇貞昌：加強列管金屬玩具槍零件進口

2022/8/18 14:24
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（中央社記者賴于榛台北18日電）為了有效遏止改造槍枝犯案，行政院長蘇貞昌今天要求相關部會，加強列管防制改造槍枝的來源，也就是進口的金屬玩具槍等主要零件，將其阻絕於關口。

南投縣7月發生4人遭改造槍枝槍擊的命案，高雄醫學大學附設中和紀念醫院昨天也發生尋仇槍擊案，歹徒也是持改造手槍。

行政院發言人羅秉成今天主持行政院會後記者會時轉述，蘇貞昌會中對此表示，肯定也感謝警政署長黃明昭就相關治安案件槍擊案件皆第一時間破案，但是槍枝源頭要用盡一切方法壓制或減少。

蘇貞昌說，槍砲彈藥刀械管制條例修法後，使得持槍犯罪情形有所改善，但歹徒持改造槍枝犯案比率仍高，占80%左右，必須用盡所有方法遏止。

蘇貞昌表示，改造槍枝的來源其一是國外以金屬玩具槍改造，其二是進口金屬玩具槍的零件，這化整為零難以查驗；因此要求經濟部、財政部、警政署、內政部等加強列管防制相關貿易輸入管制措施，將其阻絕於關口。

蘇貞昌也要求，交通部、郵局等也要拿出阻絕方法，避免有心人士從國外購入模擬槍零件。

他說，目前台灣製造的模擬槍只能出口，不能在國內交易買賣，但只准出口的模擬槍是否依法出口，或是有流入市面情形，必須加強列管。

蘇貞昌也要求羅秉成主持督導跨部會運作機制，後續作為一定要有效遏止改造槍枝犯案情形。（編輯：蘇志宗）1110818

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