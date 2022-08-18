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台美貿易談判秋天舉行 蘇貞昌：盼擴大農產品出口

2022/8/18 12:12
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（中央社記者賴于榛台北18日電）台美今天宣布21世紀貿易倡議談判正式啟動。行政院長蘇貞昌表示，啟動談判象徵台美有突破性發展，也盼談判能擴大台灣農產品出口機會、協助中小企業擴展市場。

行政院經貿談判辦公室與美國貿易代表署（USTR）在台北時間今天上午，分別宣布正式啟動21世紀貿易倡議談判，首輪談判預計今年秋天登場。

針對21世紀貿易倡議談判正式啟動，行政院發言人羅秉成主持政院會後記者會時轉述，蘇貞昌說，啟動談判象徵台美有突破性發展，進一步提高台灣經濟的層次，增加國際投資台灣的信心，讓台灣有機會吸引美國跟全球的資金或技術。

蘇貞昌表示，這次的談判內容也展現台灣對環保、勞工權益的重視，不僅有助於加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、拓展國際空間，也將藉由台美雙方透過共同經濟合作，對抗可能來自第三方的經濟脅迫。

他說，希望這次談判，擴大台灣農產品出口機會、協助中小企業擴展市場、拓展台灣數位經濟量能，也增進服務業出口機會，這都是台灣產業大好商機，請相關部會與經貿辦早日完成台美雙邊協定的簽署。（編輯：林淑媛）1110818

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