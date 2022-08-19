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中介法業界歧見大 NCC暫緩辦理25日公聽會

2022/8/19 17:18（8/19 17:33 更新）
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NCC 19日臨時宣布，暫緩辦理原訂25日的數位中介服務法草案公聽會。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
NCC 19日臨時宣布，暫緩辦理原訂25日的數位中介服務法草案公聽會。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者蘇思云台北19日電）NCC在6月底公布數位中介服務法草案，平台業者擔心侵害言論自由、影響產業發展，實務上也難以遵循，NCC今天傍晚臨時宣布，暫緩辦理原訂8月25日的草案公聽會，等各界意見釐清後再行辦理。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天中午才對外說明，數位中介服務法（中介法）草案仍在研析調整，可能針對部分非營利、小型業者考量免除或減輕義務。

不過，NCC傍晚再度發布新聞稿，已經在8月11日、8月16日及8月18日辦理3場分眾公開說明會，針對與會業者、公民團體及專家學者就中介法草案提出的寶貴建言，虛心接受各界指教，並將充分納入考量。

NCC表示，3場說明會所蒐集的各界意見所涉議題層面多元，尚需時間進行充分研析與討論，並再行檢討以提升草案品質後，再行對外溝通，因此決定暫緩辦理原定在8月25日的公聽會，後續也會持續跟各界對話。（編輯：楊凱翔）1110819

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