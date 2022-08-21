蘇貞昌：林佳龍能為新北做最好的服務

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行政院長蘇貞昌（右3）和民進黨新北市長參選人林佳龍（左2）21日晚間出席秉友會總會長交接典禮，蘇貞昌表示，在地鄉親支持立委吳秉叡為地方服務，相信林佳龍「一定能為新北做最好的服務」。中央社記者王鴻國攝 111年8月21日

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（中央社記者王鴻國新北21日電）行政院長蘇貞昌今天晚間和民進黨新北市長參選人林佳龍出席秉友會總會長交接典禮時表示，在地鄉親支持立委吳秉叡為地方服務，相信林佳龍「一定能為新北做最好的服務」。

蘇貞昌、林佳龍今晚參加秉友會總會長交接典禮，林佳龍競選總幹事吳秉叡，和立委蘇巧慧及民進黨議員、議員參選人等多人都到場觀禮，場面盛大。

蘇貞昌致詞表示，因為自己、在場立委和議員過去受到鄉親疼惜，才有機會為大家做事，因此他希望在場的好朋友們支持好人才、才有好將來。

蘇貞昌推薦指出，林佳龍在交通部長任內解決問題的能力，不僅讓基隆「輕軌變捷運」、還解決10多年無法解決的汐東線問題，淡江大橋、淡北道路、關渡新橋也都在林佳龍擔任部長時大力推動、有所進展。「會做事，不是只會爭功諉過、爭功諉過，成不了事」「事情禁得起時間的檢驗」。

林佳龍表示，蘇貞昌「有政府會做事」，自己過去也是蘇內閣的子弟兵，在新北市勤走地方，大家都提到蘇貞昌和總統蔡英文兩人是對新北市最有貢獻的人，蘇貞昌17年前擔任台北縣長任內打下許多基礎，蔡總統上任後推動前瞻基礎建設，再次讓新北推動交通、停車場、捷運建設及學校老舊校舍整建。

林佳龍說，新北17年沒有政黨輪替了，希望年底可以讓林佳龍當選、議會過半、18歲公民權過關。「新北大翻新」就是希望新北要有直轄市的格局、要讓新北成為台灣最國際化、最進步、最大的都市。

林佳龍接受媒體聯訪時，被詢及藍營批評交通部增加林口交流道預算是做球給林佳龍，林佳龍指出，現在因為物價上漲發生流標情況，交通部有在積極協助解決，他也表達關心，很高興交通部表達會追加預算，現在已呈核到行政院，他會持續關心。

林佳龍今天下午到淡水區參加市議員鄭宇恩舉辦座談會，已懷孕的鄭宇恩因確診隔離中，但仍視訊力挺林佳龍。林佳龍接受媒體聯訪時也談到林口交流道經費一事，他表示，跨域治理，很多問題是跨單位的，不要本位主義。他和交通部溝通，希望一次到位，能越早蓋好，讓市民能享受便利交通。

新北市長侯友宜今天在市政行程時接受媒體聯訪被問到交通部增加林口交流道工程經費一事表示，缺工缺料原物價上漲，都是現在面臨的挑戰，每一項工程都必須要追加預算，新北市也不斷去追加預算，所以才有新北樹林線能夠發包順利。

侯友宜表示，跟中央合作的個案，不管是交流道或停車場工程，都需要中央跟地方一起合作，大力的補助，才能讓工程能夠順利發包成功。（編輯：方沛清）1110821