9/2本土3萬3483例 增36死、131例中重症

（中央社記者沈佩瑤台北2日電）COVID-19本土確診病例連續4天破3萬例。中央流行疫情指揮中心今天公布，新增3萬3483例本土個案，較年輕死亡病例為2名40多歲個案，都因共病死亡；另新增2例兒童重症MIS-C。



國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，指揮中心疫情監測組組長周志浩下午在記者會說明，新增3萬3483例本土個案，確診個案新增中重症131例（中症97例、重症34例），其中36人死亡；另外，境外移入增336例。



周志浩表示，目前疫情處在上升趨勢，呼籲民眾該做的防護都要儘快進行，尤其要儘快完整接種疫苗。



新增36例本土病例死亡個案，年齡介於40歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，新增死亡個案中年紀較輕的是2名40多歲個案，都是因為共病死亡。



其中40多歲男性有癌症、肝硬化等病史，曾接種2劑疫苗，在8月初因為肝硬化有細菌性腹膜炎住院，住院當中，8月11日因肺炎採檢確診，使用瑞德西韋等藥物治療，卻仍不幸於8月29日過世，死因為COVID-19、菌血症合併敗血性休克，以及癌症合併肝衰竭。



另一名為40多歲女性，本身有高血壓病史，曾接種3劑疫苗，5月18日出現發燒、噁心等症狀，就醫診斷急性胰臟炎住院，同時確診COVID-19感染，持續住院到7月。



羅一鈞說，個案因急性胰臟炎惡化成為壞死性胰臟炎，持續住院到7月，病況惡化不幸於7月11日過世，死因為壞死性胰臟炎併多重器官衰竭，另也有COVID-19重症等因素存在，醫院近日修改死亡診斷，8月底重新提報。



新增2例孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）重症病例，其中一名4歲女童，無慢性病史也未曾接種疫苗，曾在7月4日確診，8月24日起出現發燒、右頸疼痛、紅眼、眼皮浮腫、全身出疹等症狀，8月27日至急診，診斷疑似MIS-C收治一般病房，心臟超音波顯示冠狀動脈發炎，經免疫球蛋白、類固醇等藥物治療後症狀好轉，已於8月31日出院。



另為一名11歲男童，本身有過敏性鼻炎等病史，未曾接種疫苗，曾在5月28日確診，8月26日起出現發燒、嘔吐、腹痛、腹瀉等症狀，8月28日至急診，經抽血檢查發現肝指數、發炎指數、血栓指數均升高，診斷MIS-C住院，使用免疫球蛋白等藥物治療，目前仍在一般病房住院中。



國內12歲以下兒童重症累計198例，28例腦炎、22例肺炎、3例敗血症、10例哮吼、124例MIS-C、1例心肌炎、3例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及7例到院前死亡；上述個案已有29人死亡，10例腦炎、6例肺炎、1例心肌炎、2例敗血症、2例共病、1例哮吼及7例到院前死亡。（編輯：管中維）1110902

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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