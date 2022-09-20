9/20本土染疫累計破600萬例 增68中重症、33死

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北20日電）COVID-19疫情爆發2年多以來，國內本土個案數突破600萬例，今天單日新增數回升至4萬多例；另外，確診死亡名單中移除8例，原因為誤植或將COVID-19從直接死因排除。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午在疫情記者會中說明，新增4萬4500例本土個案，比上週同期減少2295例，降幅約為4.9%，確診個案新增中重症68例（中症37例、重症31例），其中33人死亡；另外，境外移入增247例。

新增33例本土病例死亡個案，年齡介於60歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，沒有特殊死亡或重症個案，但今天死亡資料盤整，從確診死亡名單中移除8例個案，已陸續於今年6月10日至9月1日公布。

羅一鈞說明，其中4例是醫院誤植死亡資訊後更正，將確診出院個案誤植為死亡個案，來自不同醫院、不同個案，但確實都是確診病例，仍然算在重症，沒有漏通報的情形。

另外4例是排除直接死因的死亡病例，上述個案是醫師在初次填寫死因時，將COVID-19感染填入直接死因，但後續考量個案多為解除隔離後死亡，最短是14天，最長是兩個月，經重新研判，將個案COVID-19感染從直接死因改為間接死因或移除。

指揮中心統計，自2019年12月31日COVID-19疫情爆發2年多以來，國內累計確診本土個案達601萬820例；若從今年1月至9月19日統計，本土輕症、無症狀個案累計592萬5565例、占99.56%，中症累計1萬4842例、占0.25%，重症累計1萬1375例、占0.19%，其中死亡累計9750人。

至於每週二例行公布的住宿式長照機構疫情狀況，羅一鈞說，機構疫情平穩，沒有大量增加，但採檢陽性率有微升趨勢，工作人員從0.7%增至1.0%，機構住民陽性率則是從0.9%增至1.0%，致死率仍然是2.6%。

根據指揮中心統計，上週新增459名工作人員確診及956名住民確診，自今年1月1日至9月18日，通報機構間數達1663家，確診住民人數為5萬1522人、確診工作人員數為1萬4917人。

這波本土疫情自4月起統計至9月18日，住宿式服務機構中重症送醫人數共有4264人，累計死亡人數1340人；9月12日至18日新增死亡人數為13人，護理機構8人最多、社福機構5人次之。（編輯：管中維）1110920

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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