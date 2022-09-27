施政報告哀悼染疫死者 蘇貞昌：深感遺憾不捨

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（中央社記者郭建伸台北27日電）行政院長蘇貞昌今天赴立法院施政報告，對染疫死亡的民眾致意。他表示，儘管政府盡最大努力壓低重症率、死亡率，但仍有民眾在百年大疫失去生命，對此深感遺憾、難過與不捨，對家屬致上深切哀悼之意。

立法院第10屆第6會期23日開議，但國民黨團當天杯葛議事，痛批疫苗採購黑箱，要求蘇貞昌道歉，院會一度空轉。

不過朝野黨團當天溝通達成協商共識，內容為國民立法院黨團要求蘇貞昌對染疫死亡的國人表達歉意，蘇貞昌應於口頭報告時予以回應，並同意27日上午9時進行行政院院長施政報告並備質詢。

蘇貞昌今天在施政報告時表示，全世界歷經2年9個月的疫情，200個以上國家受到衝擊，超過6億人確診、600多萬人死亡，各國都為疫情付出慘痛代價。

蘇貞昌表示，現在終於盼到曙光，世界即將迎來回歸正常生活，他肯定這兩年防疫國家隊的成績，這背後有許多人不分晝夜付出、犧牲，讓台灣在一波波疫衝擊下，一關關相挺撐過。

蘇貞昌表示，儘管政府盡最大努力壓低重症率、死亡率，但仍有民眾在百年大疫失去生命，對此深感遺憾、難過與不捨，對家屬致上深切哀悼之意。

蘇貞昌表示，在逝去的生命之前，政府會謙卑以對並再加檢討努力，避免憾事發生。

8月底開學與中秋連假結束後至今，蘇貞昌表示，一如指揮中心推估，確診數沒有暴增還緩降；鑑於世界各國陸續大幅放寬或宣布取消防疫措施，經指揮中心評估後，政府已宣布29日起實施進程開放措施，入境3+4改全程1人1室，取消機場唾液PCR，全面恢復免簽證國家國民得以免簽證方式入境。

另外，蘇貞昌強調，經觀察一星期若疫情如研判都在掌控中，經2週預告後，正式實施第二階段0+7入境者免居檢措施，國境更開放。（編輯：楊凱翔）1110927