疫苗救濟審議遭批牛步化 衛福部擬分組加速審查

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（中央社記者王承中台北27日電）國民黨團批評疫苗救濟案件審議牛步化且判定太難。衛福部長薛瑞元今天表示，擬將預防接種受害審議委員會從1組分成5組，每組每月開2次會，等於1個月會開10次會，目前申請救濟的6000多件應可在2年內審查完畢。

立法院今天邀請行政院長蘇貞昌率同各部會首長列席施政報告並備質詢。國民黨立法院黨團總召曾銘宗質詢指出，接種疫苗死亡人數超過1500人，接種後不良事件通報案件超過2萬件，目前申請救濟達6000件，但預防接種受害審議委員會每月只審查50件，照這進度要花10年才能審議完畢。

曾銘宗指出，現在疫苗受害救濟的問題就是救濟無門、手續繁雜、時程太長，以及判定太難。政府對處理疫苗傷害救濟案件刻意刁難、拖延，請政府拿出拿出良心、同理心，儘速處理。

蘇貞昌表示，針對疫苗救濟的審議，政府沒有要刻意刁難，這有專業的審查機制，對於國民黨團的指教，他一定立刻要求衛福部，希望相關審查機制程序都能加快，盡快完成，絕對不應該拖到10年。

列席的薛瑞元指出，目前擬將預防接種受害審議委員會從1組分成5組，每組每月開2次會，等於1個月會開10次會，他認為目前申請救濟的6000多件，應可在2年之內審查完畢。也會按照既有的規定，從寬認定處理。

對於疫苗採購合約是否要封存30年，薛瑞元表示，不是封存30年，而是保存30年，保密時間則依照合約，有5年到各種的年份。

曾銘宗詢問，到底有沒有要保密30年？薛瑞元指出，沒有保密30年，是要以密件處理，保存30年。如果合約的保密期限到期之後，隨時都可以把密件解開。（編輯：翟思嘉）1110927