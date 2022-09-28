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陳其邁談經貿合作助台灣 蓬佩奧：樂見美商投資高雄

2022/9/28 12:03（9/28 12:11 更新）
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總統蔡英文（右2）28日上午在高雄萬豪酒店出席「世界台灣商會聯合總會第28屆年會暨第3次理監事聯席會議開幕典禮」，與前美國國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）（右1）致意。左1為高雄市長陳其邁。中央社記者董俊志攝 111年9月28日
總統蔡英文（右2）28日上午在高雄萬豪酒店出席「世界台灣商會聯合總會第28屆年會暨第3次理監事聯席會議開幕典禮」，與前美國國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）（右1）致意。左1為高雄市長陳其邁。中央社記者董俊志攝 111年9月28日
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（中央社記者曾以寧高雄28日電）高雄市長陳其邁今天說，與前美國國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）談及民主國家間安全事務和經貿合作，對台灣安全有幫助；蓬佩奧也表達樂見美商投資高雄及台商到美投資。

蓬佩奧26日夜間抵達高雄，昨天早上會見高雄市長陳其邁後，參加第一屆全球台商經貿論壇，並走訪高雄駁二，晚間參加世界台商歡迎晚會；今天早上再出席世界台灣商會聯合總會第28屆年會暨第3次理監事聯席會議開幕典禮，總統蔡英文、陳其邁等人都出席參與盛會。

陳其邁會後接受媒體聯訪，被問及這2天與蓬佩奧交流表示，非常歡迎蓬佩奧到訪，雙方談及現在全球供應鏈正快速重組，民主國家除了促進民主、安全事務合作外，經貿若能整合到全球供應鏈，對台灣安全會有相當大幫助，也增加台灣整體經濟競爭力；蓬佩奧也表達樂見美商到高雄投資，也歡迎台商到美國投資。

陳其邁指出，非常歡迎台美之間民主對話、安全事務和經貿合作，尤其在半導體等高科技產業，能更深化合作、交互投資，帶動台美經濟繁榮發展；亞太地區經濟繁榮發展，台灣在安全部分也扮演更積極負責角色，對亞太地區和平穩定，都會有正面幫助。

對於世界台灣商會聯合總會在高雄舉行，陳其邁說，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等影響，世界台灣商會聯合總會已經很久沒有在台灣舉行，這次特別選擇高雄，相信經過這幾天，大家都領略到高雄的好山好水和高雄人的熱情，今天自己也代表市府歡迎他們回到台灣。

陳其邁指出，自己上任後積極招商引資，2年招商投資金額達新台幣5100多億元，去年全高雄市營業銷售總額也成長1兆，成長率達23%，可說是6都近2年投資增加、經濟活絡最快的地方，歡迎世界台商到高雄投資，高雄市政府也成立「投資高雄事務所」對接經濟部的投資台灣事務所，提供一站式服務。（編輯：陳仁華）1110928

世界台灣商會聯合總會第28屆年會暨第3次理監事聯席會議開幕典禮28日在高雄萬豪酒店舉行，總統蔡英文（左9）出席致詞，並與僑務委員會委員長童振源（左8）、高雄市長陳其邁（左7）、美國前國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）（左）等與會貴賓合影留念。中央社記者董俊志攝 111年9月28日
世界台灣商會聯合總會第28屆年會暨第3次理監事聯席會議開幕典禮28日在高雄萬豪酒店舉行，總統蔡英文（左9）出席致詞，並與僑務委員會委員長童振源（左8）、高雄市長陳其邁（左7）、美國前國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）（左）等與會貴賓合影留念。中央社記者董俊志攝 111年9月28日
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