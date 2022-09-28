陸抨擊蓬佩奧訪台 陸委會：中共無權置喙

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（中央社記者呂佳蓉台北28日電）中國大陸國台辦今天批評前美國國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）訪台後，陸委會表示，蓬佩奧來台有助促進台美民間交流合作，台灣人民樂見其成，中共無權置喙。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天在例行記者會上批評，蓬佩奧招搖撞騙，他花了台灣老百姓多少血汗錢，應該要有交代。

陸委會今天晚間以書面回應，強調蓬佩奧應世界台商會邀請來台參加相關活動，有助促進台美民間交流合作，台灣人民樂見其成，中共無權置喙，更不應刻意分化台灣社會。

陸委會指出，中共應優先回應國際社會對其專制霸權、對台脅迫所引發區域情勢緊張的質疑，並重視其自身經濟問題及社會民生需求，而非惡意批評、粗暴干涉台美互動往來，這完全無助兩岸關係良性發展。

此外，國台辦也表示，國際民航組織（ICAO）「只有主權國家才有資格參與，而台灣是中國的一部分」。

陸委會對此回應，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分。中共以政治理由打壓台灣參與ICAO，不僅傷害2300萬民眾的飛安權益，亦不符ICAO「無縫天空」（Seamless Sky）的目標。嚴正呼籲北京當局勿一方面破壞台海和平，更惡意阻撓我參與國際組織及活動、危害區域安全。（編輯：楊昇儒）1110928