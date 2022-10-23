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德國國會人權委員會訪台 團長：台灣保持獨立很重要

2022/10/23 11:06（10/23 11:16 更新）
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德國國會人權委員會議員海特（右6）率領的訪問團23日上午抵台。（圖取自twitter.com/MOFA_Taiwan）
德國國會人權委員會議員海特（右6）率領的訪問團23日上午抵台。（圖取自twitter.com/MOFA_Taiwan）
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（中央社記者黃雅詩台北23日電）德國國會人權委員會議員海特（Peter Heidt）率領的訪問團今天上午抵台，訪問團將晉見總統蔡英文，並接受國家人權委員會主委陳菊及外交部長吳釗燮款宴。

外交部上午在官方推特發布照片指出，歡迎10月第2團德國國會團訪台，外交部次長蔡明彥、德國駐台代表許佑格（Jorg Polster）前往接機。

海特出發前在德國接受中央社訪問時表示，台灣位居民主和獨裁體制競爭的最前線，保持獨立對德國十分重要。他表示，這次訪問團議員全是人權委員會成員，因此除會晤政府官員，也將與非政府組織交流，討論死刑等人權相關議題。

海特登機來台前在推特發布自拍照，表示他很期待此行與台灣展開「激動人心的討論」。訪問團23日至26日訪台，隨後將轉往日本。訪問團6名跨黨派國會議員分別代表德國基民/基社盟、社民黨、綠黨及自民黨。

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外交部日前發布新聞稿指出，在國際交流訪問逐漸恢復之際，德國國會創下一個月內陸續派遣兩個官式訪問團來台的紀錄，彰顯台德關係在自由民主與尊重人權的價值基礎上，堅實強韌的友好夥伴情誼。

訪賓此行將晉見蔡總統，拜會行政院政務委員羅秉成、政務委員黃致達及相關部會首長，接受陳菊、吳釗燮款宴，並於25日在德國在台協會舉行記者會。（編輯：蘇志宗）1111023

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德國國會10月第2團訪台 跨黨派成員將晉見蔡總統
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