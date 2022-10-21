德議員訪台：台灣是民主最前線 保持獨立很重要

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林育立柏林21日專電）德國國會跨黨派議員即將訪台，團長海特接受中央社訪問時指出，台灣位居民主和獨裁體制競爭的最前線，保持獨立對德國十分重要。

在自民黨（FDP）議員海特（Peter Heidt）的率領下，德國國會人權委員會6名跨黨派議員23日將飛抵台灣，展開4天的訪問行程，隨後轉往日本。這也是10月 間，第二個訪台的德國國會代表團，顯見德國政壇對台灣的重視。

海特受訪時表示，在自由民主與獨裁的全球性競爭中，台灣和日本都位於最前線；台灣的民主和法治、對人權和個人自由權利的理念與德國相近，和動不動就以武力威脅台灣的中國形成鮮明對比。

海特說，訪團將利用此行實地了解台海的緊張局勢，明確表達絕不接受「一個比較大的國家違反國際法侵略比較小的鄰居」的立場。

這次訪台的議員全是人權委員會成員，因此除了會晤政府官員，訪團也安排與非政府組織交流，討論死刑等人權相關議題。

今年是德國與中國建交50週年。中國已連續6年是德國最大貿易夥伴，不過雙邊關係有漸行漸遠趨勢；德國正跨部會通盤檢討中國政策，預計明年公布有史以來第一部「中國戰略」。

海特強調，德國有必要在討論中國戰略的過程中，找到擺脫對中國依賴的道路。

相形之下，台灣經濟繁榮，半導體業領先世界，他認為台灣保持獨立對德國十分重要。（編輯：高照芬）1111021