假訊息影響選舉 諾貝爾獎得主籲避免民主變法西斯

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（中央社記者黃雅詩台北25日電）世界民主運動大會今天在台開幕，2021年諾貝爾和平獎得主瑞薩（Maria Ressa）警示，2024年在美國、印度、印尼等全球多處將有大選，若假訊息問題繼續猖獗，會有更多以民主方式選出的非自由領袖，「民主會變法西斯主義」。

美國大西洋月刊特約撰稿人、普立茲獎得主艾普勒波姆（Anne Applebaum）也在會中發表專題演說「在新時代為民主奮戰」。她警告俄、中等威權國家正團結支持全球獨裁者逍遙法外，很多歐美企業為獲得商業利益，也自甘配合獨裁者，民主國家必須更團結抵禦。

第11屆「世界民主運動」（World Movement for Democracy）全球大會今天起至27日在台北舉行，共有來自世界超過70國的300多位政要、學者、民運領袖出席。

瑞薩在開幕式致詞時表示，過去幾年推動民主人士感覺像「沙包」，做事總行不通，今年時機極為關鍵，她很樂見大家能齊聚一堂擴張民主空間。

瑞薩強調，謊言比事實散播速度快6倍，謊言說多了就會被當成事實，但缺乏真正事實，就不會有真理、信任，民主就會凋零。如今在個人層次，社交媒體已成資訊戰平台，本應提供事實，卻變操弄人心的系統，在全球層次，這將使人類最糟糕的一面展現出來。

瑞薩警示，現在民主運動已進行到24小時的最後關鍵兩分鐘，她盼大家團結增強全球民主運動勢力，大會選在台灣舉行是一件很棒的事，因為台灣是小蝦米對抗大鯨魚的最好展示。她呼籲眾人自問「為了真理願意犧牲什麼」，若能找出答案就更能保障共同價值，而非只光說不練。

立法院長、台灣民主基金會董事長游錫堃致詞時表示，台灣今年初回應美國總統拜登倡議的民主峰會，曾提出62項承諾，這次在台舉行世界民主運動全球大會，就是其中一項具體回應。今年2月俄烏戰爭為世界民主敲了警鐘，讓民主同盟國認識威權國家的威脅是真實的，應團結一致對抗。

台灣青年民主協會理事長張育萌致詞時則細數台灣歷年推動民主化的歷程，他並盼望台灣能盡快通過18歲公民投票權。

普勒波姆表示，白俄羅斯、委內瑞拉等國都遭受民主國家抵制，但他們仍受到俄、中、古巴的強力支持，獨裁者集團提供各種經濟與安全保障，讓極權統治者逍遙法外，繼續堅持其意識形態，對外界任何批評都視為西方勢力或帝國主義干預。

普勒波姆表示，獨裁者為了掌權，寧可看見自己國家走向失能、經濟崩潰、國際孤立，他們目標不是帶給國家繁榮，是要方便自己掌權，獨裁者還肆無忌憚滲透西方世界，很多歐美企業也自願跟獨裁國家合作，因為可以拿到商業利益。

普勒波姆說，若獨裁國家可在資安情報各方面攜手合作，民主勢力為何不能團結？大家面對的其實是一個共同敵人，就是威權獨裁統治。（編輯：楊凱翔）1111025