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游錫堃：台灣處捍衛民主生活前線 可被國際信賴

2022/10/25 10:30（10/25 11:01 更新）
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（中央社記者王揚宇台北25日電）立法院長游錫堃今天說，烏俄戰爭讓世界民主同盟國進行反思，重新認識到民主體制的脆弱性及對抗威權政治的必要性。民主需要防衛，而台灣處於捍衛民主生活方式的前線，也是可以被國際信賴的民主夥伴。

台灣民主基金會董事長游錫堃今天出席2022年第11屆「世界民主運動」全球大會開幕典禮，作上述表示。

游錫堃致詞表示，他要代表台灣民主基金會及台灣國會，竭誠地歡迎各國貴賓蒞臨。能夠在COVID-19疫情稍緩之後的今天，成為「世界民主運動」第一次實體大會的開會地點，深感榮幸。

游錫堃指出，台灣曾在今年初，回應美國總統拜登（Joe Biden）「民主峰會」所提的62項具體承諾，此次大會的舉辦即是其中一項，證明台灣是一個可以被國際信賴的民主夥伴。

游錫堃表示，今年是第11屆「世界民主運動」全球大會，來自全球約70個國家的200多位民主人士，將在此次歷史性的會議中互相交流學習。這是台灣繼去年12月的「開放國會論壇」之後，再次舉辦大型國際民主盛會。台灣受到國際肯定，身為台灣人，他感到很光榮。

此次大會以「主張民主未來：新前線的團結之聲」為主題，具有特殊的意義。游錫堃說，今年2月俄國對烏克蘭發動侵略戰爭，這場戰爭為已處於疫情和氣候變遷影響的世界帶來災難，更是對全球民主社群敲了一記警鐘，此時民主陣線的合作與團結的重要性更甚以往。

游錫堃指出，沒有任何國家比台灣更適合作為此次「世界民主運動」全球大會的舉辦地點。台灣是烏俄戰爭開始後，全球關注的焦點。台灣身處於與俄羅斯同樣對鄰國懷有領土野心並聲稱擁有主權的威權國家旁邊，非常危險，他們非常可能一意孤行，因為他們缺乏民主的權力制衡機制。

游錫堃表示，烏克蘭人民英勇地在第一線抵抗俄羅斯侵略，民主同盟國必須同心協力合作，成為他們有力的後盾，讓威權國家認識到侵略自由民主國家，必須付出慘痛昂貴代價而縮手。

游錫堃說，這場戰爭讓世界民主同盟國進行反思，重新認識到大家所熱愛的民主體制的脆弱性及對抗威權政治的必要性。大家現在知道，威權國家的威脅是真實存在的，民主是需要防衛的，而台灣現在正處於捍衛民主生活方式的前線。

游錫堃表示，今年初經濟學人資訊社公布的「2021民主指數」報告，台灣名列全球第8，亞洲第一；自由之家的「2022全球自由報告」，台灣高居全球第17，亞洲第2，足證台灣的努力已經被國際看到。

游錫堃說，台灣珍惜此自由民主生活方式，也將會持續在人權和民主價值的推進和保護上付出更多的努力。（編輯：翟思嘉）1111025

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