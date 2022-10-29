立陶宛總理：與台灣建立關係將帶來高科技業綜效

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立陶宛總理席莫尼特說，對於與台灣正在發展的關係有很高的期待，她認為這將對半導體和雷射等領域帶來重大產業綜效。（圖取自facebook.com/uzingrida）

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（中央社東京29日綜合外電報導）立陶宛總理席莫尼特（Ingrida Simonyte）指出，對於與台灣正在發展的關係有很高的期待，她認為這將對半導體和雷射等領域帶來重大的產業綜效。

對於多數國家靠向中國並避免與台灣有公開外交關係下，立陶宛與台灣互設代表處，席莫尼特（Ingrida Simonyte）28日在東京接受「日經亞洲」（Nikkei Asia）專訪時表示，這是立陶宛政府加強與印太地區關係的一環。

她說：「我們決定要加強與志同道合國家的接觸，而非只是在我們歐盟之內。」席莫尼特建議，立陶宛和鄰國斯洛維尼亞的大規模雷射生產，與台灣晶片業等高科技產業在自然的情況下進行互補。

根據立陶宛投資促進官網，立陶宛在全球超短脈衝科學雷射儀市占率超過50%，供應地位領先的實驗室和大學院校。

人口僅280萬人的立陶宛與中國交惡並與台灣關係趨緊，吸引全球關注。

立陶宛2021年5月退出中國與東歐國家「17+1」經濟合作機制。席莫尼特說，這個機制的外交成果「並不大」，立陶宛認為，與一個基本上將觀點強加於其他成員的大國，不會有健康的協商溝通。她說，立陶宛當時要向歐盟友邦說的是「應該是27+1」，要求中國與整個歐盟往來。

去年，台灣在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）設立代表處，並名義掛牌，引起北京抗議。席莫尼特說，中國憤怒的反應「令人遺憾」，但「我不知中國能否發號施令」。

此外，席莫尼特提到俄羅斯侵略烏克蘭及威脅動用核武是「完全不顧後果」，坦承要求莫斯科自制「碰壁」，但是民主世界不能坐視不顧而接受俄羅斯的「勒索」。（譯者：徐睿承）1111029