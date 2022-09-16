台灣與立陶宛簽MOU 強化食品貿易合作

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立陶宛生活節16日開跑，立陶宛經濟暨創新部政次澤麥提斯（左1）親自出席開跑記者會，他也在現場逛一圈，推廣20個立陶宛食品品牌。中央社記者曾智怡攝 111年9月16日

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（中央社記者曾智怡台北16日電）台灣與立陶宛經貿交流持續升溫，立陶宛生活節今天開跑，立陶宛經濟暨創新部政務次長澤麥提斯親自出席，並見證中華民國食品流通商業同業公會聯合總會與立陶宛食品局簽署雙邊合作備忘錄（MOU），強化台立食品貿易合作。

外交部委託外貿協會與微風超市合辦「立陶宛生活節」活動，推廣20個立陶宛品牌，在今天舉行開跑記者會，澤麥提斯（Karolis Žemaitis）、外交部國際合作及經濟交流事務司司長蔡允中、貿協副秘書長李惠玲、微風集團副總經理楊盛傑出席。

貿協表示，本場活動為首次以立陶宛飲食生活文化為主軸舉辦的消費者行銷體驗活動，希望藉由微風超市精緻多元的銷售通路，將立陶宛的高品質商品一次網羅推薦給台灣人。

澤麥提斯致詞表示，立陶宛的農產食品在全球頗負盛名，台灣是立陶宛商拓展亞洲市場的重要據點，知道台灣對於立陶宛的啤酒與甜食印象深刻，也希望未來可以介紹更多立陶宛美食給台灣民眾。

蔡允中致詞表示，立陶宛被譽為「波羅的海之虎」，雷射技術享譽全球，於資訊科技和通訊服務聞名，快速成長的金融科技也讓立陶宛躍升全球第4大金融科技中心；台立除了於經貿科技上交流，也樂見藉由主流通路行銷，推廣立陶宛生活風格，讓台灣民眾在日常生活中也能體驗立陶宛質感生活。

李惠玲則提到，台灣與立陶宛有許多相似的地方，不僅都勇敢追求民主，也都愛喝啤酒、熱愛運動，更擁有享譽國際的堅實產業與經濟活力；繼去年台北食品展設置立陶宛館後，立陶宛食品漸漸受到民眾青睞，搭配後來「立陶宛商品展示中心」及今年的食品展立陶宛館，「探索立陶宛商品」已然成為全民風潮。

「立陶宛生活節」在微風南山B1微風超市開跑，集結巧克力、啤酒、餅乾、飲料、零嘴、即食濃湯、口腔清潔用品等20個立陶宛特色品牌，將透過週末的各式推廣活動及講座，讓台灣消費者全方位體驗立陶宛生活風格，活動期間為16日至29日。（編輯：趙蔚蘭）1110916