立陶宛經創次長：台立關係史上最佳且前景樂觀

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（中央社記者潘姿羽台北13日電）國發會主委龔明鑫12日會見立陶宛經濟及創新部新任政務次長澤麥提斯及首任駐台代表盧百利一行4人，氣氛良好；澤麥提斯表示，台立關係史上最佳，而且前景樂觀。

去年10月，龔明鑫率領66人經貿考察團訪問立陶宛後，持續深化台立友好關係，多次與立陶宛經創部高層會面，如今年1月，龔明鑫與立國經創部長阿爾莫奈特（Aušrinė Armonaitė）共同出席雙部長線上視訊會議時，宣布中東歐投融資基金等合作事項；今年6月接見來訪的立國前任經創部次長聶琉嫻娜（Jovita Neliupšienė）。

澤麥提斯（Karolis Žemaitis）率官員與雷射及生技企業代表共28人於9月10日抵台，並於12日展開為期5天深化雙邊經貿科技合作的訪問行程。

訪台行程首日，龔明鑫便與立陶宛官方團員會談，展現對台立合作的重視，雙方並就強化落實台立產業及技術合作等議題充分交換意見。

澤麥提斯在會中表示，目前台灣及立陶宛的關係是史上最佳，前景十分樂觀，也有許多合作成果，近3個月內已有4位立國次長訪台。

國發會今天發布新聞稿指出，龔明鑫於12日的會面中，首先歡迎澤麥提斯訪台，接著說明去年10月訪問中東歐3國代表團的成果豐碩，先前承諾阿爾莫奈特的合作事項均會達成，今年也已加碼宣布投資基金及融資基金。

對於台立雙邊重要合作事項進展，國發會說明，除了台灣將協助立陶宛建立半導體產業能量及人才培育、台灣業者貿易採購、雙方進行雷射、生技及太空等重點產業合作；台灣政府也會建立管考機制，確保推動方向及達成目標。

澤麥提斯感謝國發會為台立合作所做的努力，無論短期或長期成果，對台立雙方都很重要；台立合作是以「價值」作為基礎的決定，盼雙邊在建立良好的經濟基礎上，促成更多成果，進而形塑政治及世代的價值觀。

澤麥提斯會中也正式介紹駐台代表盧百利（Paulius Lukauskas），直指盧百利除了是富有經驗的企業家，並擔任立國總理的資深顧問。

這場會面氣氛融洽，龔明鑫也鼓勵若有時間可至台灣各地遊歷，台灣景色宜人，與立國有不同風貌，食物也相當美味，祝福此行愉快及獲益良多。（編輯：張均懋）1110913