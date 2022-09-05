立陶宛總理：駐台經貿代表處本月開館

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（中央社記者林育立柏林4日專電）立陶宛總理席莫尼特（Ingrida Šimonytė）表示，駐台經貿代表處可望在9月開館，她批評中國對立陶宛與台灣發展關係反應過度。

席莫尼特今天訪問德國柏林，她在接受中央社記者提問時證實，駐台經貿代表處可望於本月開館，她的顧問盧百利（Paulius Lukauskas）將出任首任駐台代表。

雖然因此受到中國制裁，席莫尼特說，與台灣發展關係是正確的決定，「如果錯誤我們就會修正」，事實上正好相反，立陶宛即將在台灣成立代表處，期待深化與台灣的經貿和學術關係。

立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜（Jovita Neliupsiene）7月表示，駐台北立陶宛經貿代表處將於9月12日開設。

相較於德國等歐洲大國，立陶宛面對中華人民共和國時給人勇敢且直言不諱的印象，不顧北京警告與台灣發展關係。

俄烏戰火以來，立陶宛對俄羅斯的立場也特別強硬，率先認定俄國的侵略是恐怖主義行為，還限制經立陶宛進出俄國飛地 加里寧格勒 加里寧格勒小百科 加里寧格勒在第二次世界大戰結束前原名柯尼斯堡，是東普魯士首府，亦是早期16世紀普魯士公國首都。

蘇聯在二戰結束、納粹德國戰敗後，依據波茨坦協定併吞柯尼斯堡與週邊地區，並設立波羅的海艦隊總部。由於戰略重要，當地禁止外國遊客前往。

1946年，蘇聯國家元首加里寧過世，蘇聯將柯尼斯堡改名為加里寧格勒以茲紀念，週遭區域也成為今日的加里寧格勒州。

1990年代蘇聯瓦解，立陶宛、拉脫維亞與白俄羅斯紛紛獨立，使得加里寧格勒連同整個加里寧格勒州變成與俄羅斯領土不再相連的外飛地。

加里寧格勒與聖彼得堡是俄羅斯在波羅的海僅有的2個不凍港。 俄羅斯聯邦1997年於該市設立特別經濟區，大力發展製造業。 資料來源：維基百科 看更多 關閉 （Kaliningrad）的鐵路運輸，讓克林姆林宮跳腳。

席莫尼特對此表示，俄國資源豐富、市場又大，立陶宛也想當俄國的好鄰居，兩國好好在協議的基礎上來往，但多年來的互動過程並不愉快。

因此，立陶宛根據過去經驗，很早就警告俄國準備出兵攻打烏克蘭，結果不幸言中。

至於中國，席莫尼特說，加強對台關係是政府既定政策，主要是針對經貿，出發點其實很務實，事先也評估過風險。

但中國的反彈很激烈，對立陶宛實施貿易禁令，企圖干預歐洲單一市場的運作，「婉轉地說，中國的反應根本不相稱」，立陶宛只好訴諸歐洲聯盟（EU），向世界貿易組織（WTO）提出訴訟。

1991年立陶宛舉行獨立公投，恢復獨立國家地位，其間曾遭蘇聯軍隊血腥鎮壓，席莫尼特強調，對立陶宛人民來說，被壓迫的記憶還很鮮明。

她說，其它國家或許覺得立陶宛對俄羅斯和中國的立場過於強硬，但正因經歷過獨裁，立陶宛視個人自由為崇高的價值，無法接受被強迫，堅持每個國家有權選擇自己想來往的夥伴。

駐立陶宛台灣代表處於2021年11月18日成立並掛牌運作，首任代表黃鈞耀曾任駐美國芝加哥辦事處處長。（編輯：郭中翰）1110905