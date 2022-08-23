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立陶宛可能聯合區域國家 禁俄遊客入境

2022/8/23 20:52
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（中央社維爾紐斯23日綜合外電報導）立陶宛外長藍斯柏吉斯今天表示，如果歐洲聯盟（EU）無法達成所有會員國一致的制裁協議，立陶宛可能會爭取「區域解決方案」來禁止俄羅斯遊客入境。

法新社報導，藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）說，他期望下週在捷克布拉格（Prague）趁出席歐盟外長會議之便，與拉脫維亞、愛沙尼亞、芬蘭和波蘭就此問題進行會談。

藍斯柏吉斯在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）告訴記者：「我們優先爭取全歐解決方案，因為這是最具永續性和法律正確性的作法。但若無法實現，我們不排除尋求區域解決方案的可能性，包括波羅的海各國和波蘭，可能還有芬蘭。」

他說，歐盟各國不應「好像什麼事都沒發生」一樣地出現俄國遊客蹤跡。

在俄軍2月24日攻入烏克蘭之後不久，歐盟東部會員國即不再對俄國人民核發新的旅遊簽證。但取得歐盟其他國家簽證的俄國人民仍可入境歐盟所有國家，因為歐盟有各會員國人民自由往來的規定。

不過歐盟執行委員會上週承認，會員國之間正進行磋商，以設法對俄國人民的簽證採取「協調一致的作法」。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）則對簽證限制措施，表達了保留態度。藍斯柏吉斯也說，連區域解決方案也「難以」達成。（譯者：張佑之/核稿：楊昭彥）1110823

藍斯柏吉斯
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蕭茲
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