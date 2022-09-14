台立商業俱樂部15日成立 拓展台灣立陶宛雙邊市場

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（中央社記者鄭鴻達台北14日電）國際經濟合作協會今天指出，為協助台灣與立陶宛拓展彼此市場，「台立商業俱樂部」將於明天成立，將可連結雙方產業公協會，並聚焦農產品與食品、雷射科技、半導體等產業議題。

國經協會今天發布新聞稿指出，台灣與立陶宛近來關係日益增溫，產官學交流密切，包含雙邊官方次長級經濟對話、企業論壇及經濟合作會議，雙方也多次籌組代表團互訪，推動雙方經貿發展。

國經協會表示，藉由成立「台立商業俱樂部」，可連結雙方產業公協會，並推動各項交流活動，聚焦產業如農產品、食品、雷射科技、半導體、金融科技、精密機械、太空衛星、生醫／生技、智慧科技及新創產業等議題，為雙方企業搭建交流平台。

國經協會表示，根據經濟部國際貿易局統計，台立雙方貿易總額在2021年成長23.84%，2022年1至5月也持續成長14.94%，台立貿易前景可期。

國經協會說明，「台立商業俱樂部」明天將在台北國際會議中心舉辦成立大會，屆時由經濟部國際貿易局副局長劉威廉，以及立陶宛經濟暨創新部政務次長澤麥提斯（Karolis Zemaitis）致開幕詞。

國經協會表示，本次立陶宛也籌組企業代表團訪台，成員主要來自生物科學及雷射科技產業，並在台灣展開為期5天的密集行程。

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國經協會說明，這次大會邀請的團體，有立陶宛工業家聯盟（Lithuanian Confederation of Industrialists）、立陶宛雷射協會（Lithuanian Laser Association）、立陶宛生物科技協會（Lithuanian Biotechnology Association）、以及我方的中國輸出入銀行、立陶宛台商Fortress Group。

國經協會指出，雙方將在這次大會，就潛在合作商機及經貿往來經驗分享，也會邀集台立重要公協會及企業代表，一同共襄盛舉。（編輯：黃國倫）1110914