川普當選添多邊貿易變數 外交部估不影響APEC運作
（中央社記者曾智怡利馬12日電）美國大選結果日前出爐，提倡貿易保護主義的川普將重返白宮。APEC台灣資深官員代表之一、外交部國組司司長孫儉元今天指出，APEC並不會因單一經濟體政策可能改變而影響本身運作，他認為APEC將會持續有效。
經濟部貿易署副署長劉威廉則認為，若世界貿易組織（WTO）持續弱化，APEC角色可能會越來越吃重。
APEC小百科
- 全名亞太經濟合作會議Asia-Pacific Economic Cooperation，簡稱亞太經合會（APEC）。
- 1989年成立，性質為經濟合作論壇平台，現有21個經濟體成員。
- 每年舉行經濟領袖會議，討論由部長級會議及企業顧問委員會提供的戰略建議，隨後以聯合宣言公布正式政策。
- 不同於其他由條約確立的政府間組織，APEC透過成員自願與非約束性承諾運作，以開放、靈活、非強制性為特點，允許各成員以不同速度、循序漸進地實現協商制定的目標。
- 從1994年開始，主辦國幾乎都會提供國內民族服飾或紀念衣物給與會各國元首穿著，集體合照也成各國媒體焦點。
貿易署負責APEC資深官員會議（SOM）下轄貿易暨投資委員會（CTI）相關議題，劉威廉指出，今年CTI會議分為4大討論主軸，包括「支持多邊貿易體系」、「推動區域經濟整合」、「貿易便捷化、連結性、數位及創新」、「包容及永續」。
在支持多邊貿易體系方面，劉威廉表示，主辦國盼透過APEC場域成員溝通，加速WTO議題進程、落實第13屆部長會議（MC13）成果，並在2026年MC14之前有具體進展，議題涵蓋農業改革、漁業補貼、改善爭端解決機制、電子傳輸免徵關稅、WTO促進永續包容等。
劉威廉強調，各會員期待APEC能扮演支持WTO角色，在當今越來越複雜的國際貿易環境中發揮穩定效果。
不過，近日美國大選結果出爐，川普將重返白宮，由於川普反對多邊貿易並曾多次批評WTO，外界認為APEC影響力也會消減。
劉威廉表示，WTO和APEC角色不同，WTO是訂定國際貿易規範的組織，APEC則是針對尚未成形貿易體系做孵化器角色，會員除腦力激盪（brain storming）也會進行雙邊交流；他認為，WTO是否會弱化還需觀察，假設WTO弱化，APEC角色可能會越來越吃重。
孫儉元進一步指出，APEC是性質相當特殊多邊論壇，雖然談的是經貿議題，但主要是凝聚共識、想法，不會觸及市場准入、關稅等具體議題，因此和WTO不同。
對於美國大選是否影響會議氛圍，孫儉元表示，這次總結資深官員會議並無針對美大選結果表現任何關切，且正因兩者性質不同，APEC並不會因單一經濟體政策可能改變而影響本身運作，APEC將會持續有效。
此外，APEC架構下常設CTI等4大委員會及為推動數位創新而設立的 「數位經濟指導小組」（DESG），後者主要推動「APEC 網路及數位經濟路徑圖」（AIDER）。孫儉元表示，今年台灣共貢獻20個提案，彰顯在網路及數位經濟領域的豐沛動能。（編輯：張良知）1131112
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