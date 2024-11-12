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川普恐掀貿易戰 本週APEC峰會陰影籠罩

2024/11/12 21:37
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（中央社利馬12日綜合外電報導）美國、中國及其他亞太國家領袖本週將齊聚秘魯首都利馬，召開亞太經濟合作（APEC）峰會，但美國總統當選人川普執政後恐使世界陷入貿易戰，令這場峰會籠罩在陰影之下。

法新社報導，川普（Donald Trump）執政奉行「美國優先」方針，在全球商業方面採取保護主義、支持化石燃料開採和避免捲入外國衝突的立場，正危害美國總統拜登（Joe Biden）在烏克蘭及中東戰爭、氣候變遷及貿易等議題建立的聯盟。

拜登與中國國家主席習近平本週稍晚將赴秘魯首都利馬（Lima）參加APEC峰會；在川普勝選後，習近平在賀電中呼籲中美兩國找到「和睦相處」之道。

迄今尚不清楚拜登與習近平會否在APEC舉行雙邊會談，川普所屬的共和黨目前沒有任何特使經證實將出席這場峰會。

川普矢言將對中國祭出巨額關稅，試圖平衡美中雙邊貿易。他聲稱，中國以不公平的貿易行為擴大貿易逆差。

他也威脅對墨西哥輸美商品課徵25%或更多關稅，除非墨西哥阻止「罪犯及毒品進犯」越過美墨邊界。

秘魯羅馬天主教大學（Pontifical Catholic University of Peru）國際關係教授維達特（Oscar Vidarte）告訴法新社：「川普的勝選勢將衝擊APEC峰會，因為他的論述帶有相當的保護主義色彩。」

拜登並未取消川普在2017至2021年第1任期時對中國施加的所有關稅，但觀察家表示，川普日益好鬥的言論將加劇美中裂痕。

華府智庫「美洲國家對話組織」（Inter-American Dialogue）專家希福特（Michael Shifter）告訴法新社，在移民與中國兩大議題方面，川普的立場都將比拜登更強硬。

希福特指出，然而這樣做也有風險，美國向太平洋盆地國家施壓，要它們在美中之間選邊站，可能會適得其反，從而導致中國在拉美的影響力擴大。（譯者：陳正健/核稿：嚴思祺）1131112

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