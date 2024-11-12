率團赴APEC 林信義：台灣是區域經濟繁榮重要力量

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（中央社記者吳睿騏桃園機場12日電）2024APEC年會在秘魯首都利馬舉行，代表總統賴清德出席峰會的領袖代表林信義今晚啟程，他表示，會讓大家了解台灣是區域經濟繁榮裡重要、穩定、不可或缺的力量。

秘魯擔任2024亞太經濟合作會議（APEC）主辦國，年會於10日至16日在首都利馬舉行，總統府資政林信義將代表賴總統出席今年秘魯APEC經濟領袖會議，總統並交付林信義包括台灣積極貢獻國際社會；台灣支持更公平、更具包容性的國際貿易秩序；以及台灣願意促進與其他經濟體之間的數位貿易發展3項任務，盼有效提升台灣能見度及重要性。

林信義晚間率團搭機出訪，並由女兒林玟萱同行啟動柔性外交，國家安全會議秘書長吳釗燮也到場送機，林信義在桃園機場國賓門發表行前談話表示，他即將代表賴總統參加APEC領袖會議，這段期間，各部會夙夜匪懈的準備，一年來，從資深官員級、部長級及企業界大家團結，經過一次又一次的會議累積豐碩成果，他跟團員有信心可以達成這次的任務。

林信義指出，此次APEC會議的議題非常多，包括數位及綠色雙軸的轉型、農業糧食減少損失及浪費、強化人力組織與人力的資本，微型中小企業在數位時代的競爭力，還有婦女團體及弱勢族群如何參加經濟的發展，當中的數位醫療、農業及中小企業是台灣的強項。

林信義說，團員會利用這次的會議，跟各經濟體的代表、領袖說明，這方面台灣所做的事情、所打造的成果，以及未來可能的貢獻，讓大家了解，在區域的經濟繁榮裡面，台灣是一個重要、穩定、不可或缺的力量。

林信義曾3度參與APEC，2005年以領袖代表身分出席韓國釜山APEC經濟領袖會議時，在會場與時任中國國家主席胡錦濤握手寒暄，雙方低語交談5秒鐘的畫面搏取各國媒體版面，此次他與包括習近平在內的APEC經濟體領袖交流情況，將格外受矚目。

今年秘魯APEC主題為「賦權、包容、成長」（Empower. Include. Grow.），3大政策優先領域包括「以貿易及投資促進包容且互連之成長」、「以創新及數位化促進正式及全球經濟轉型」，以及「永續成長促進韌性發展」等。（編輯：李錫璋）1131112

秘魯擔任2024亞太經濟合作會議（APEC）主辦國，年會於首都利馬舉行，APEC領袖代表林信義（圖）12日晚間在桃園機場國賓門發表行前談話表示，他跟團員有信心可以達成這次的任務。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 113年11月12日