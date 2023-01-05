拉斯穆森：北約與台灣應強化軍事訓練與網路安全合作

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前北約秘書長拉斯穆森（左）5日出席在外交部舉辦的國際記者會表示，民主國家過去對俄羅斯、中國的想法都太天真，獨裁者欺善怕惡，民主國家必須團結、不退縮。右為外交部次長蔡明彥。中央社記者張皓安攝 112年1月5日

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（中央社記者黃雅詩台北5日電）前北約（NATO）秘書長拉斯穆森今天表示，他認為北約在台海衝突不會扮演直接參戰的行動者，但可供應台灣武器，並與台灣在歐洲領土合作訓練軍事人員及執行聯合軍演，以及向中國祭出嚴厲經濟制裁。

拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）主張，民主國家應共同對抗威權主義經濟壓迫，他提到，得知最近台灣酒類產品遭中國禁止，他在外交部長吳釗燮晚宴中品嚐了台灣的「自由啤酒」與噶瑪蘭威士忌，他認為民主國家若能購買更多這類台灣產品，將是北約第5條「共同防禦」升級版的具體體現。

拉斯穆森曾任丹麥總理，他以民主聯盟（Alliance of Democracies）基金會主席身分訪台，今天在外交部舉行國際記者會，外交部次長蔡明彥出席。

拉斯穆森表示，若台海爆發衝突，務實而論，美國仍將是台灣最大的軍事資源供應者，但歐洲國家可在事前用不同方式協助台灣提升自我防衛能力，「例如聯合軍事演習或合作軍事訓練，就是很重要的工具。」在俄烏戰爭中，許多歐洲國家皆曾協助烏克蘭訓練軍隊。

拉斯穆森透露，「台灣軍人其實也曾跟歐洲軍人合作過」，因此他相信和台灣在歐洲土地上進行聯合軍事演練，會是很好的作法。

他進一步闡述，北約與台灣應聚焦強化3方面合作，包括「網路安全」、「軍事合作訓練」，以及「高科技在軍事領域的應用」。北約可針對網路安全與台灣進行資訊與情報交流，雙方也可合作研究如何運用高科技在軍事武器系統上。

拉斯穆森認為，北約盟國應對台海改採「戰略清晰」，一面供應台灣足以自我防衛的軍事援助，另一面必須向中國發送非常清楚的訊號，亦即若中國意圖以武力片面改變台海現狀，中國將面對「極其重大且全面的經濟制裁」，將使中國從全球經濟體系脫鉤，此訊號有助嚇阻北京政權在對台攻擊前三思。

媒體追問，中國經濟影響力遠勝俄國，若對中實施經濟制裁是否將衝擊歐洲經濟？拉斯穆森表示，俄烏戰爭讓歐洲人醒悟，過去高度依賴中國廉價商品與俄羅斯便宜天然氣的經濟模式已行不通了，因此正檢討打造全新供應鏈，將合作對象轉移到亞非其他國家。

拉斯穆森說，未來世界將是美國為首的民主陣營與中國為首威權陣營間的對抗，許多國家或大企業都已看見，和中國合作之路是不可行的，因為選擇和威權陣營做生意的相對風險很高。

拉斯穆森表示，為對抗專制國家經濟威脅，他在民主聯盟基金會內部曾提出類似北約第5條款集體防衛「經濟版」概念，主張若一個成員國遭經濟攻擊，將視為所有國家遭攻擊，各國應一起幫助被脅迫的民主國家，在澳洲、立陶宛、台灣身上都已看到中國經濟威脅的案例。

拉斯穆森強調，民主國家過去對俄羅斯、中國的想法都太天真，獨裁者欺善怕惡，民主國家必須團結、不退縮，「接受專制國家勒索的人就會被奴役」，中國疫情從清零到失控，更加顯示威權體制無法滿足人民需求。

拉斯穆森表示，若各國對中國說法埋單，以為外國高層訪台會製造台海緊張，等於任由獨裁者控制全世界，「我的想法恰恰相反」，他認為近來各國政要訪台潮，反而展現全世界保衛台灣人的意志跟決心，有助形塑對中國的嚇阻力量，來維護台海和平。

至於有學者主張將北約擴張為「北大西洋-印度-太平洋」公約組織（NAIPTO），拉斯穆森認為，擴張北約不是很有效率方式，應強化印太地區的多邊安全組織，他已看到此一趨勢，例如美日澳印的「四方安全對話」（QUAD），英美澳的新三方安全同盟AUKUS等，他相信未來這些機制會扮演更重要角色。（編輯：翟思嘉）1120105