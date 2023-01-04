見賴清德 前北約秘書長：民主陣營力量將讓北京忌憚

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（中央社記者葉素萍台北4日電）副總統賴清德3日接見民主聯盟基金會主席拉斯穆森訪團，期盼共同合作推廣民主、自由、人權等價值；拉斯穆森認為，所有民主陣營加起來，代表著全世界6成的經濟力量，這是一股很巨大的力量，將讓北京等威權國家有所忌憚。

總統府今天發布新聞稿表示，賴副總統昨天下午接見民主聯盟基金會主席拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）訪團。

賴副總統致詞表示，拉斯穆森是國際上令人欽佩的政治家，曾擔任丹麥總理及「北大西洋公約組織」（NATO）秘書長，為了推廣世界的民主，在2017年成立民主聯盟基金會。

賴副總統說，拉斯穆森上一次來台訪問是在1994年，當時台灣才解嚴不久，是追求民主開放、風起雲湧的社會，經過29年的努力，目前民主及自由對台灣人民來說，就像是空氣一樣的自然。

賴副總統認為，台灣珍惜民主、愛護民主，也希望能夠與民主聯盟基金會共同合作，在國際上推廣民主。

賴副總統指出，台灣目前所面臨的情況，與1994年不同。當時台灣人民向專制獨裁的國民黨爭取民主、自由、人權；現在則是面臨來自中國的威脅，必須守護好不容易建立起來的民主自由體制。

賴副總統提到，俄烏戰爭，NATO發揮非常好的效果，幫助被侵略的烏克蘭民眾。他也期盼民主聯盟基金會能發揮更大的效果，讓世界民主秩序不至於受到威權國家的破壞與影響，讓世界共同的價值，民主、自由、人權，能夠持續推廣下去。

賴副總統說，台灣願意扮演正面、積極角色，為國際民主秩序做出貢獻。期待訪團透過訪問更了解台灣，並給予寶貴意見，讓台灣有機會在民主聯盟中發揮力量。

隨後致詞的拉斯穆森表示，上次到台灣是1994年，幾乎是30年前。他記得當時台灣的民主正處於過渡期，這次訪問台灣，他對台灣在經濟及基礎建設的發展印象深刻，台灣已經是完全成熟的民主政體，也是自由的燈塔。

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拉斯穆森認為，全世界的民主政體都應該更緊密合作來對抗威權政體，因此他成立民主聯盟基金會，希望全球的民主陣營能夠進一步團結合作。他提到，所有民主陣營加起來，代表著全世界6成的經濟力量，這是一股很巨大的力量，將讓北京等威權國家有所忌憚。

拉斯穆森說，台灣是民主陣營很重要的一員，此行來台訪問，除了要和台灣的領袖見面，討論如何更進一步加強台歐關係，守護台灣的未來，也要確保台灣人民有權利決定自己的未來。（編輯：蘇志宗）1120104