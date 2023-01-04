前北約秘書長會蔡英文 讚台灣已成自由燈塔籲加強台歐合作

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總統蔡英文（右）4日在總統府接見民主聯盟基金會主席拉斯穆森（左），拉斯穆森曾任丹麥總理和北大西洋公約組織（NATO）祕書長。中央社記者鄭傑文攝 112年1月4日

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（中央社記者賴于榛台北4日電）總統蔡英文今天接見民主聯盟基金會主席拉斯穆森，強調將持續提升國防戰力，與更多民主盟友攜手合作；拉斯穆森指出，此行看到台灣實踐驗證民主，並已成為自由燈塔，台歐應進一步加強合作。

曾任北大西洋公約組織（NATO）秘書長以及丹麥總理的拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）昨天抵台訪問。

蔡總統致詞說，感謝拉斯穆森過去連續3年邀請她參加哥本哈根民主高峰會，這次雖然是兩人首次見面，但如同老朋友般感到非常親切。

總統指出，拉斯穆森曾在1994年訪台，這段時間，台灣經歷重大轉變，民主發展有長足進步，也創造繁榮經濟，靠著全民團結，共同建立強韌有活力的公民社會，相信拉斯穆森此行除見證台灣發展，也會看到民主自由就是台灣民眾堅持的價值與生活方式。

蔡總統說，台灣和許多成功的民主國家一樣，都經歷過威權統治，深知民主自由得來不易，並非理所當然，因此更加珍惜這個寶貴資產。

面對威權主義不斷擴張，蔡總統說，政府日前已提出「強化全民國防兵力結構調整方案」，未來將持續提升整體國防戰力，與更多民主陣線盟友攜手合作，維護印太地區的和平安全與穩定，「我們會繼續努力，繼續為全球的民主自由盡一份心力」。

拉斯穆森說，訪台就是要強力支持台灣民眾有權利決定自己的未來、以及台灣有權利生存在自由民主的環境下，同時也就台歐如何進一步加強合作，與蔡總統交換意見。

拉斯穆森表示，民主聯盟基金會成立目的，就是要加強世界盟友的合作，對抗威權主義的擴張，因為全球盟友佔世界60％以上的經濟力量，相信這股令人敬畏的力量，會對包括北京在內的威權國家、政府，起一些嚇阻作用。

拉斯穆森表示，他於1994年訪台時，台灣正進行民主轉型，此行看到台灣民主實踐與驗證，且已經成為自由的燈塔，令他印象深刻，「今天台灣是一個堅實的民主國家，屬於全球民主陣營的一份子」。

他非常同意蔡總統所說，不應該把自由民主視為理所當然，應該要盡力捍衛自由民主的價值。

拉斯穆森表示，他深信民主是全世界最強勁的一股力量，能決定自己未來的權利相信會激發很多創意、容許不同意見、有權利提出疑問、也能鼓勵進步，這樣的社會可以促進效率與透明化。

拉斯穆森說，他非常榮幸過去能邀請蔡總統在哥本哈根高峰會致詞，期待今年能再度聆聽蔡總統的建言。（編輯：郭無患）1120104