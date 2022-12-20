歐洲議員讚台謹慎面對中國威脅 反對武力改變現狀

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（中央社記者葉素萍台北20日電）總統蔡英文今天接見歐洲議會國貿委員會代表團，團長阿西馬柯波蘿讚賞台灣謹慎且負責任地面對中國日益升高的威脅及挑釁；她說，兩岸現狀不應被單方面改變，反對以武力或是威脅使用武力改變現狀，更反對任何經濟脅迫行為。

蔡總統在總統府接見歐洲議會國貿委員會（INTA）代表團，代表團此行由國貿委員會副主席阿西馬柯波蘿（Anna-Michelle Asimakopoulou）率領。

阿西馬柯波蘿致詞提到，訪團有7位歐洲議會跨黨派成員，這也印證歐洲議會非常重視歐盟與台灣關係；彼此是理念相近夥伴，共享許多價值，如民主、法治、自由、對人權的尊重，還有對以規則為基礎的世界秩序。

她說，非常感謝台灣在俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）侵略烏克蘭時，站在歷史正確的一方，支持烏克蘭。

阿西馬柯波蘿表示，她非常讚賞台灣在面對中國日益升高的威脅及挑釁時，一直都以非常謹慎且負責任的態度面對。她說，歐盟秉持著一中政策，但是也相信兩岸目前的現狀不應該被單方面改變，反對任何以武力或是威脅使用武力來改變現狀，更反對任何經濟上的脅迫行為。

她重申，歐洲議會以多數通過的決議案，就是主張在台灣這個民主的島嶼上，人民有權利選擇自己想要的生活方式，也全力支持台灣有意義參與世界組織；她說，歐盟理解到，和台灣在貿易及投資上的夥伴關係，是策略性的關係，也是有地緣政治意義的關係。

她認為，這個關係如果繼續深化，可以互惠互利，也希望在國際供應鏈上和台灣有更多合作，因為台灣在半導體產業方面是世界的龍頭。

阿西馬柯波蘿指出，她和歐洲議會議員也不斷呼籲歐盟執委會，希望可以盡快進行台灣及歐盟之間雙邊投資協議的範圍界定、影響力評估、公眾諮詢這些步驟。

她提到，這次訪台會面當中，很高興聽到在消除台灣和歐盟之間一些貿易障礙方面有許多進展，尤其在離岸風電的自製率要求，還有動植物檢疫方面，都是依照世界貿易組織的規則進行。

她說，歐盟對台灣的外國直接投資佔了台灣的25%，這比美國、日本加起來都還要多，也希望未來台灣對歐盟會有更多投資。（編輯：翟思嘉）1111220